«… мы хотели сделать его максимально доступным и недорогим …»

Инженер Valve по оборудованию Язан Альдехайят (Yazan Aldehayyat) рассказал в интервью IGN, что цена игрового компьютера Steam Machine будет конкурентоспособной по сравнению с ценой аналогичного ПК. В условиях роста цен на электронику специалисты старались подобрать максимально доступную конфигурацию, которая могла бы обеспечить частоту кадров 60 FPS в большинстве игр библиотеки Steam c использованием технологии масштабирования AMD FSR для вывода изображения в 4K.

Источник изображения: Valve

«Если вы попытаетесь собрать ПК с аналогичными характеристиками и схожей производительностью, то, на мой взгляд, Steam Machine будет конкурентоспособным по цене и станет действительно выгодным вложением. Доступность, о которой вы упомянули, — одна из причин, по которой мы считаем, что выпуск Steam Machine в данный момент является вполне оправданным. Именно об этом мы думали каждый раз, когда принимали решения о выборе оборудования и поддерживаемых функциях: мы хотели сделать его максимально доступным и недорогим».

Большую часть внутреннего пространства Steam Machine занимает система охлаждения: крупный радиатор и вентилятор. Фотографий печатной платы пока нет.

Источник изображения: GamersNexus, YouTube

В Steam Machine используются «полукастомные» процессор и дискретная графика AMD. Процессор 6-ядерный и 12-поточный, построен на базе архитектуры Zen 4, работает на тактовой частоте до 4,8 ГГц, повышая мощность до 30 Вт. Дискретная графика RDNA 3 с количеством вычислительных блоков (Compute Units, CU), равным 28, настроена на работу при частоте графического процессора 2,45 ГГц и максимальной мощности в диапазоне 110…130 Вт. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти.

Видеокарту в Steam Machine можно отнести к графическим решениям начального уровня. Для сравнения, AMD Radeon RX 7600 основана на графическом процессоре Navi 33 с количеством блоков CU, равным 32. По графической производительности специалисты Digital Foundry ставят Steam Machine между Xbox Series S и PlayStation 5. В ходе раннего тестирования Cyberpunk 2077 компьютер обеспечил частоту кадров 60 FPS в 4K при масштабировании из 1440p, но без трассировки лучей. При включении трассированных отражений и солнечных теней частота кадров падала до 30 FPS.

Комфортной производительности можно добиться даже в таких требовательных играх, как Cyberpunk 2077, но нужно будет подобрать настройки. Возможно, разработчики в Valve и разработчики игр будут предлагать готовые оптимальные пресеты графических настроек для Steam Machine.

В компании Valve анонсировали новые игровые устройства накануне. Кроме мини-ПК Steam Machine это игровой контроллер Steam Controller и автономная гарнитура виртуальной реальности Steam Frame. Подробности об этих устройствах — в отдельной публикации.