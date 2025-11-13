Сайт Конференция
Moleculo
Keychron представила механическую клавиатуру Q1 HE Copper Edition весом 4 кг с корпусом из меди
Клавиатура Keychron Q1 HE Copper Edition оснащена магнитными переключателями

Компания Keychron представила механическую клавиатуру Q1 HE Copper Edition с корпусом из меди, сообщает ITHome. Журналисты называют это частью продолжающегося эксперимента, в рамках которого производитель выходит за рамки применения традиционных материалов: пластика и алюминиевых сплавов.

Источник изображения: Keychron

По сравнению со стандартной моделью Keychron Q1 HE с корпусом из алюминия, версия Copper Edition намного тяжелее: вес увеличился с 1,7 до 4 кг. Цена тоже значительно увеличилась. Медная версия клавиатуры в США предлагается по цене 499,99 $, базовая на момент написания доступна за 239,99 $.

Как и обычная Keychron Q1 HE, версия Copper Edition — клавиатура с раскладкой 75% и магнитными переключателями Gateron Nebula Double-Rail с настраиваемой точкой срабатывания в диапазоне 0,2…3,8 мм, усилием нажатия 40 гс в начале хода и 60 гс в конце. Клавиши изготовлены из PBT-пластика, символы нанесены методом сублимационной печати. Покрытие клавиш имитирует металл.

Источник изображения: Keychron

В клавиатуре используется конструкция gasket mount с алюминиевой позиционной пластиной и многослойной шумоизоляцией. Поддерживается горячая замена переключателей. Есть настраиваемая подсветка с южным расположением светодиодов. Подключение трёхрежимное, частота опроса до 1000 Гц. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 100 часов автономной работы.

#keychron #механические клавиатуры
Источник: ithome.com
linux4ever
13:49
Он два акка сделал: chimbal и Chimbal, первый как клон заблокировали.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Игорь Виком
13:42
а как же 9700х который на голову выше всех перечисленных по цена/фпс
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Johan_WTF
13:42
Автор, уже есть куча игр где 5080 не является "мощной", и для 100+ фпс придётся включать или генератор кадров или длсс, или даже всё вместе, и в этом случае будет без разницы, 7500ф у тебя или 9800Х3Д
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Николай Кузнецов
13:38
Убийца w3m и links?
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Mallory
13:20
Он на ЛОРе забанен https://www.linux.org.ru/people/chimbal/profile
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Vorvort
13:19
Согласен с автором. Жаль нет звёзд, поставил бы 5.
The American Conservative: Россия требует от Запада не уступок, а выполнения договоренностей
linux4ever
13:16
Он не забанен: ОС: Chimbalix Ноутбук: Monster Tulpar T7 v20.3, i7-10875H, RTX 3060 6GB, 64GB DDR4 RAM. GitHub профиль: https://github.com/Shedou Overclockers блог: https://overclockers.ru/blog/Har...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
grazer08
13:15
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
DIP32
13:14
Чимбе нужно написать свой чисто текстовой браузер, экономящий каждый байт. И без всяких интернетов.))) И залетает тогда всё на самых древних компах.)
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Mallory
13:13
Мда. Тяжелый случай. У этого ноута нет ни клавиатуры, ни тачпада, ни экрана. Какая это жизнь? Как и зачем этим пользоваться? Как ноут это не живое. Подключать к монитору? Так зачем, что-то на соке...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
