Клавиатура Keychron Q1 HE Copper Edition оснащена магнитными переключателями

Компания Keychron представила механическую клавиатуру Q1 HE Copper Edition с корпусом из меди, сообщает ITHome. Журналисты называют это частью продолжающегося эксперимента, в рамках которого производитель выходит за рамки применения традиционных материалов: пластика и алюминиевых сплавов.

Источник изображения: Keychron

По сравнению со стандартной моделью Keychron Q1 HE с корпусом из алюминия, версия Copper Edition намного тяжелее: вес увеличился с 1,7 до 4 кг. Цена тоже значительно увеличилась. Медная версия клавиатуры в США предлагается по цене 499,99 $, базовая на момент написания доступна за 239,99 $.

Как и обычная Keychron Q1 HE, версия Copper Edition — клавиатура с раскладкой 75% и магнитными переключателями Gateron Nebula Double-Rail с настраиваемой точкой срабатывания в диапазоне 0,2…3,8 мм, усилием нажатия 40 гс в начале хода и 60 гс в конце. Клавиши изготовлены из PBT-пластика, символы нанесены методом сублимационной печати. Покрытие клавиш имитирует металл.

Источник изображения: Keychron

В клавиатуре используется конструкция gasket mount с алюминиевой позиционной пластиной и многослойной шумоизоляцией. Поддерживается горячая замена переключателей. Есть настраиваемая подсветка с южным расположением светодиодов. Подключение трёхрежимное, частота опроса до 1000 Гц. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 100 часов автономной работы.