В будущих решениях ожидается больше возможностей для искусственного интеллекта и новые «матричные движки»

Накануне руководители компании AMD представили обновлённый план выпуска новых процессоров в рамках мероприятия Financial Analyst Day, сообщает Tom’s Hardware. На 2026 год запланирован выпуск процессоров с ядрами Zen 6 и Zen 6c, затем — процессоров с ядрами Zen 7. Архитектура Zen 7 впервые появляется в дорожной карте AMD, доступной для широкой публики.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

В AMD заявили, что процессоры с ядрами Zen 6 и Zen 6c первыми в отрасли будут производиться по 2-нм техпроцессу TSMC N2. И базовая, и плотная версия архитектуры обеспечат прирост исполняемых инструкций на такт. Также обещают поддержку новых типов данных и новые возможности для искусственного интеллекта (ИИ).

Точные сроки выхода процессоров AMD с ядрами Zen 7 не назвали. Ожидается, что они появятся через «пару лет», в 2027…2028 году, и станут значительным шагом вперёд с серьёзными переменами. Продолжится расширение возможностей для ИИ, в процессорах появится новый «матричный движок» Matrix Engine. Новый сокет журналисты не упоминают, но с большой вероятностью процессоры Zen 7 будут предназначены для совершенно новой платформы.

В списке продуктов с ядрами Zen 6 перечисляются потребительские семейства процессоров Olympic Ridge (настольные ПК) и Medusa Point (ноутбуки, прочие автономные и мини-ПК), серверное семейство процессоров Venice и серверные стойки Helios на их основе, которые также будут оснащаться ускорителями вычислений следующего поколения на базе архитектуры CDNA 5. Первые продукты с ядрами Zen 7, как ожидается, будут представлены в рамках семейства серверных процессоров Verano.