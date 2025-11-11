В серии представят модули со скоростью до 8000 МТ/с.

Компания ADATA анонсировала под брендом XPG оперативную память NOVAKEY RGB DDR5, которая будет представлена на выставке CES 2026 и уже получила награду «Лучшая инновация», сообщает VideoCardz. В верхней части предустановленных радиаторов располагается сегмент с ARGB подсветкой и эффектом «бесконечного зеркала». Дизайн Infinity Mirror впервые применяется в оперативной памяти, заявили в XPG.

Источник изображения: ADATA XPG

Оперативная память XPG NOVAKEY предназначена для производительных игровых систем и кроме передового дизайна предлагает высокую производительность. В будущей серии будут представлены модули со скоростью до 8000 МТ/с и ёмкостью до 32 ГБ, что позволит собрать бескомпромиссную систему для игр и рабочих нагрузок. На модули будут записаны профили разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

XPG также делает акцент на использовании переработанных материалов, включая радиатор, изготовленный на 50% из переработанного алюминия и на 85% из переработанного пластика, и сертифицированную FSC упаковку.

Информация о ценах и сроках появления в продаже должна появиться в январе 2026 года.