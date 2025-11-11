Сайт Конференция
Moleculo
Silicon Power представила скоростные PCIe Gen 5 твердотельные накопители XPOWER XS90 с DRAM кэшем
Скорость в серии достигает 14,3 ГБ/с.

Компания Silicon Power представила серию скоростных твердотельных накопителей XPOWER XS90 с поддержкой PCIe Gen 5 x4, сообщает TechPowerUp. Накопители позиционируются как универсальное решение для игровых и рабочих систем, включая те, что задействованы в создании контента и работе с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Silicon Power

Производитель не указывает конкретные модели используемых контроллера и флэш-памяти, отмечая лишь, что контроллер производится по 6-нм технологии компании TSMC и оптимизирован по соотношению мощности и производительности. Присутствует LPDDR4 DRAM-кэш.

Компания подчёркивает, что накопители XPOWER XS90 обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении и подходят для применения в современных ноутбуках с поддержкой PCIe Gen 5. Комплектной системы охлаждения нет, толщина накопителя составляет 2,3 мм в соответствии со спецификациями.

Silicon Power XPOWER XS90 будут доступны в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ. Самый быстрый из этих трёх накопителей может достигать скорости 14,3 ГБ/с на операциях последовательного чтения и 13,4 ГБ/с на операциях последовательной записи. Накопители выполнены в распространённом форм-факторе M.2 2280.

Цены не уточняются.

#твердотельные накопители #silicon power #pcie gen 5 #m.2 nvme
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

Bamboliny
15:16
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие!" :-)
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Bamboliny
15:15
Так ежу понятно, что я имел в виду запускать для проверки того же диска, на котором функционирует запущенная винда. Виктория прога мелкая, не требует работы с собственной папкой (особенно, если это "п...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Procop
15:09
не то то турок был шедевром,я первый,под вуду1)
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
[IRanPast]
14:41
...вообще, я крайне редко играю... По этой причине и не видите таких сообщений
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Рустам Исмаилов
14:35
Да честно говоря, я комменты читаю редко. Но прочитав этот перл, мне стало интересно, что люди про это думают.
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Remarc
14:33
без newark обзор неполный получился
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Рустам Исмаилов
14:32
Ну как минимум, Геншин Импакт и No man's sky, таких сообщений не выдают. А вообще, я крайне редко играю
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
[IRanPast]
14:28
Если на 16 гигах отключить файл подкачки, то в играх будет вылетать сообщение о нехватке памяти
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Алескандр Индустриевич
14:19
Оцените ещё Бернигана, он ещё комичней. Только он статеи не пишет (жаль), а пишет такие комментарии, что весь сайт от смеха умирает )))))))))))))))))) Он наверняка скоро объявится. Слезы от смеха буд...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Рустам Исмаилов
14:15
Да тут сложно не оценить
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter