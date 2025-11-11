Скорость в серии достигает 14,3 ГБ/с.

Компания Silicon Power представила серию скоростных твердотельных накопителей XPOWER XS90 с поддержкой PCIe Gen 5 x4, сообщает TechPowerUp. Накопители позиционируются как универсальное решение для игровых и рабочих систем, включая те, что задействованы в создании контента и работе с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Silicon Power

Производитель не указывает конкретные модели используемых контроллера и флэш-памяти, отмечая лишь, что контроллер производится по 6-нм технологии компании TSMC и оптимизирован по соотношению мощности и производительности. Присутствует LPDDR4 DRAM-кэш.

Компания подчёркивает, что накопители XPOWER XS90 обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении и подходят для применения в современных ноутбуках с поддержкой PCIe Gen 5. Комплектной системы охлаждения нет, толщина накопителя составляет 2,3 мм в соответствии со спецификациями.

Silicon Power XPOWER XS90 будут доступны в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ. Самый быстрый из этих трёх накопителей может достигать скорости 14,3 ГБ/с на операциях последовательного чтения и 13,4 ГБ/с на операциях последовательной записи. Накопители выполнены в распространённом форм-факторе M.2 2280.

Цены не уточняются.