Moleculo
Вину в сбоях старых игр Forza переложили с драйвера NVIDIA на обновление Windows
Как оказалось, сбои и ошибки не являются критичными — можно играть дальше.

Проблемы со старыми играми серии Forza, о которых сообщалось накануне, затронули не только владельцев видеокарт NVIDIA, но и AMD. Как оказалось, графические драйверы тут не при чём. Проблема появилась после очередных обновлений Windows. В этом с помощью сообщества разобрались журналисты немецкого ресурса ComputerBase.

Источник изображения: Microsoft

Первоначальная информация оказалась неточной. Старые гоночные игры серии Forza продолжают исправно работать после обновления драйверов и даже после установки обновления операционной системы Windows с кодовым обозначением KB5065789, которое на момент написания считают причиной проблем. Проблемы, как оказалось, не критические. При запуске игр появляется уведомление об ошибке, с которым достаточно согласиться и продолжить играть. Ранее считалось, что ошибка препятствует запуску игр, но это не так.

Удалить обновление KB5065789 можно, но не рекомендуется. Это большое накопительное обновление, содержащее важные исправления и новые возможности. Вряд ли стоит жертвовать удобством и защитой операционной системы, чтобы избежать появления одного несущественного уведомления об ошибке, которая, как теперь утверждается, не влияет на работоспособность игр. К тому же, ситуация может не измениться и в будущих обновлениях операционной системы. Самая старая из проблемных игр Forza Motorsport 6: Apex не обновлялась с 2016 года, внутренние механизмы игры могут некорректно работать на современных системах.

#amd #nvidia #игры #windows #драйверы #forza
Источник: computerbase.de
