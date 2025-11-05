Премиальные высокопроизводительные игровые КПК.

К небольшой группе портативных игровых компьютеров с гибридными процессорами AMD Strix Halo вскорости присоединиться OneXPlayer Apex от компании One-Netbook. С 9 ноября 2025 года устройство станет доступно в рамках краудфандинговой компании, отправлять устройства планируют начать в январе 2026 года. Когда устройство появится в свободной продаже, не уточняется. В рамках краудфандинга для покупателей из США цены начинаются от 1399 $.

Начальная конфигурация OneXPlayer Apex оснащается AMD Ryzen AI MAX 385 с воздушным охлаждением, 32 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Конфигурации с процессором MAX+ 395 и разным объёмом памяти стоят от 1599 $ до 2239 $. Есть ещё более дорогостоящие версии с жидкостным охлаждением. Стартовая цена 1459 $. Максимальная конфигурация оценивается в 2299 $.

Среди прочего OneXPlayer Apex оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5X-8000 в четырёхканальном режиме. Твердотельный накопитель поддерживает PCIe 4.0 x4, также в устройство можно установить MiniSSD. Аккумулятор съёмный, его ёмкость 85 Вт·ч.

AMD Ryzen AI MAX+ 395 сочетает 16 ядер Zen 5 и интегрированную графику Radeon 8060S с вычислительными блоками (Compute Units, CU) в количестве 40 единиц. Гибридный MAX 385 сочетает 8 ядер и 32 вычислительных блока.

Что касается конкурентов. Согласно исследованию авторов ресурса VideoCardz, стартовая цена GPD WIN 5 составляет 1448 $ в рамках краудфандинга, в розничной продаже устройство ожидается по цене от 1599 $. AYANEO готовит портативный компьютер NEXT 2 на базе этой же платформы AMD, но пока не подтвердила окончательные характеристики и цены.

Накануне в базе данных PassMark Software был замечен новый гибридный процессор AMD Strix Halo. Модель Ryzen AI MAX+ 388 сочетает 8 процессорных ядер и 40 вычислительных блоков графики. Такой вариант может стать более дешёвой альтернативой MAX+ 395 для флагманских игровых КПК.