По слухам, компания Qualcomm планирует дифференцировать чипы Snapdragon 8 Elite Gen 6 следующего поколения на несколько версий, базовую и более производительную с индексом Pro. Последняя, как утверждается, получит поддержку оперативной памяти LPDDR6, флэш-памяти UFS 5.0, более производительную интегрированную графику и прочие эксклюзивные доработки, сообщает Wccftech со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

По информации Digital Chat Station, для производства Snapdragon 8 Elite Gen 6 выбрали усовершенствованную 2-нм технологию TSMC под названием N2P. Существуют и несколько иные прогнозы: некоторые инсайдеры и аналитики считают, что Apple, Qualcomm и MediaTek будут использовать технологию TSMC N2 для своих флагманских чипов 2026 года, допуская, что Apple может выбрать более продвинутый техпроцесс для усиления своих позиций.

Как ожидает Digital Chat Station, обе версии Snapdragon 8 Elite Gen 6 предложат одинаковую конфигурацию процессорных ядер по формуле 2+3+3, которая отличается от конфигурации 2+6, принятой для Snapdragon 8 Elite и нового Snapdragon 8 Elite Gen 5. Базовая версия будущего флагманского чипа может быть ограничена поддержкой оперативной памяти LPDDR5X, а её интегрированная графика может работать на пониженных тактовых частотах, по сравнению с версией Pro.

Журналисты Wccftech считают, что пока рано воспринимать эти заявления всерьёз. Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 только в конце сентября, более надёжной информации о следующем поколении чипов стоит ожидать в 2026 году.