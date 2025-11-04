Поддержка начнёт расширяться в ближайшие месяцы.

Компания Microsoft начала тестирование полноэкранного режима Xbox Full Screen Experience (FSE) на портативных игровых компьютерах MSI Claw в свежей сборке Windows 11 Insider Preview версии 26220.7051 для каналов Dev и Beta. Это является частью запланированной стратегии поэтапной реализации поддержки FSE для всех (или большинства) игровых КПК под управлением Windows 11. Впервые полноэкранный режим Xbox был представлен с устройствами ASUS ROG Xbox Ally.

Источник изображения: MSI

Полноэкранный режим Xbox позволяет использовать приложение Xbox для ПК вместо стандартного окружения рабочего стола Windows. Приложение оптимизировано под небольшие экраны данного класса устройств, управление с помощью контроллера и оптимизирует работу операционной системы, чтобы высвободить больше ресурсов для повышения производительности игр.

Microsoft не уточняет, на какие конкретно модели MSI Claw распространяется поддержка полноэкранного режима Xbox в рамках предварительного тестирования. MSI Claw — это уже целое семейство игровых КПК, включая новые модели Claw 8 AI+ с процессорами Intel Lunar Lake. В процессоры Intel Lunar Lake интегрированы нейронные блоки (Neural Processing Unit, NPU), отвечающие требованиям программы Microsoft Copilot+ PC, поэтому Claw 8 AI+ в рамках этой программы может называться ИИ-компьютером. В числе прочих моделей: Claw 7 на базе Intel Meteor Lake и Claw A8 на базе AMD Ryzen Z2 Extreme. Судя по текущим формулировкам, полноэкранный режим Xbox должен быть доступен для всего семейства Claw, но явного подтверждения этому нет.

Режим можно включить в разделе «Игры» стандартного приложения «Параметры» в Windows 11, включив автоматический переход в полноэкранный режим Xbox при запуске операционной системы.

Серия игровых КПК MSI Claw — это первые портативные устройства стороннего производителя, получившие официальную поддержку полноэкранного режима Xbox. Microsoft заявляет, что поддержка начнёт расширяться в ближайшие месяцы. Компания Lenovo подтвердила, что Legion Go 2-го поколения получит поддержку режима весной 2026 года.