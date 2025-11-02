Второй широко известный случай с этой моделью и третий среди моделей Radeon RX 9070 XT с разъёмами 12V-2x6 в целом.

Ещё один владелец видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении NITRO+ от компании SAPPHIRE Technology рассказал на портале Reddit о повреждении разъёма питания 12V-2x6. Пользователь под псевдонимом ProfessionalHost3913 опубликовал несколько фотографий штекера комплектного адаптера питания и разъёма питания на видеокарте, сообщает VideoCardz. Штекер адаптера имеет явные повреждения на питающих контактах, пластик потемнел и оплавился. Видеокарта не разгонялась и работала на пониженном напряжении, утверждает владелец. Подробностей о блоке питания нет.

Источник изображения: ProfessionalHost3913, Reddit (отредактировано)

Проверить кабель питания пользователь решил после того, как компьютер начала зависать в играх. Видеокарта не пострадала или пострадала частично. После переподключения кабеля она работает, но пока не возникнет тяжёлой нагрузки. Запуск игр и прочих приложений, нагружающих видеокарту, приводит к зависанию системы.

Ранее сообщалось об аналогичном случае с той же самой видеокартой. Также об оплавлении разъёма 12V-2x6 на портале Reddit рассказывал владелец флагманской модели RX 9070 XT Taichi от компании ASRock.

В отсутствии подробностей нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что стало причиной инцидента. Однако уровень доверия к 16-контактным разъёмам питания 12V-2x6 и 12VHPWR всё ниже и ниже. Для RX 9070 XT в исполнении NITRO+ заявлено энергопотребление 330 Вт, что ниже предельно допустимых для кабелей 12V-2x6 450 или 600 Вт в зависимости от исполнения.