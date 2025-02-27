Так разработчикам проще интегрировать поддержку технологий в свои игры.

NVIDIA выпустила специальный плагин для внедрения поддержки DLSS 4 в игры на базе Unreal Engine 5, сообщает VideoCardz. Разработчикам игр, использующим для своих проектов движок Unreal Engine 5, теперь будет ещё проще интегрировать в свои проекты DLSS, в частности, DLSS 4, новейшую версию технологии масштабирования и генерации кадров от NVIDIA, которая начала появляться в играх с января.

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Плагин Unreal Engine 5, доступный для Unreal Engine 5 начиная с версии 5.2, объединяет в одном пакете библиотеки многокадровой генерации, реконструкции лучей (Ray Reconstruction), масштабирования изображения (Super Resolution), сглаживания DLAA, снижения задержки Reflex и другие библиотеки NVIDIA Image Scaling Libraries. В данном плане DLSS от NVIDIA и AMD FidelityFX похожи, компании предоставляют разработчикам плагины с целью упрощения интеграции и поддержки определенного оборудования. В случае DLSS 4 поддержка ограничена графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX.

Кроме этого, разработчики, использующие движок Unity, теперь могут добавить в свои проекты поддержку Intel XeSS версии 1.3, пишет VideoCardz. В Intel выпустили соответствующий плагин.