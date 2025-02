По московскому времени оно состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

Sony официально анонсировала следующее мероприятие PlayStation State of Play. По североамериканскому восточному времени шоу начнётся в 17:00 12 февраля, по московскому времени — 13 февраля в час ночи. Анонс в блоге PlayStation сообщает, что мероприятие продлится более 40 минут и будет включать «новости и обновления о замечательных играх, которые появятся на PS5». Никаких других подробностей нет.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Чего ожидать, пока неясно. На шоу могут быть анонсированы одна или несколько игр Xbox, поскольку планируется, что на PlayStation 5 появится больше Xbox-эксклюзивов, пишет Insider Gaming. Потенциальными претендентами считают Halo и Gears of War, подтверждения этим слухам нет. Ранее журналисты уже называли список игр, которые могут показать на State of Play, в их числе такие ожидаемые проекты, как Ghost of Yotei, Marathon, Fairgame$, Death Stranding 2, Intergalactic: The Heretic Prophet, Phantom Blade Zero другие.