Генеральный директор EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) подтвердил: издатель готов отложить выпуск новой игры во франшизе Battlefield, которая на сегодняшний день ожидается до апреля 2026 года, если обстоятельства будут указывать на то, что это не лучшее время для релиза, сообщает Eurogamer.

Даже без учёта грандиозной Grand Theft Auto 6, которая всё ещё официально выходит этой осенью, текущее релизное окно новой Battlefield заполнено такими громкими премьерами, как Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Death Stranding 2, Ghost of YoTei и Fable. Впереди жестокая конкуренция, что признал Уилсон, отвечая на вопросы инвесторов относительно сроков выхода новой Battlefield во время обсуждения финансовых результатов EA за прошедший квартал.

Дата выпуска должна быть тщательно выбрана, чтобы в полной мере реализовать потенциал новой Battlefield и развить сообщество до уровня, соответствующего масштабам игры — по вложениям и масштабности новая часть Battlefield превосходит все предыдущие. Издатель считает, что новая Battlefield будет доведена до готовности в 2026 финансовом году, но «В этом году могут произойти некоторые события, которые заставят нас по-другому взглянуть на сроки выпуска», — объяснил Уилсон: «… возможны нюансы, связанные с конкуренцией …».

Над игрой сейчас работает огромная группа разработчиков из четырёх студий: DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion. После плохо принятой Battlefield 2042 в EA пытаются угодить поклонникам серии, возвращаясь к современной эпохе, традиционной системе классов и более плотным картам.

Хотя дата выхода может измениться, рекламная кампания новой Battlefield уже начинает набирать обороты. На днях издатель представил свою новую программу Battlefield Labs для тестирования игры участниками сообщества.