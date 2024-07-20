AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.7.1 с новым графическим драйвером в составе. Обновление содержит поддержку новых игр, новые профили, исправляет ошибки и расширяет совместимость технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2.
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В драйвер внедрены оптимизации для Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. В последней благодаря новому ПО можно ожидать прирост производительности 12…16% в 4K разрешении (зависит от видеокарты, данные актуальны для серии Radeon RX 7000). Далее, появились профили HYPR-RX для игр Gray Zone Warfare, Lords of the Fallen, RoboCop: Rogue City и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Профили позволяют задействовать оптимальное сочетание технологий AMD и их настроек для повышения производительности и снижении задержки.
Технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2 теперь поддерживается не только Counter-Strike 2, но и Dota 2 – ещё одной популярной киберспортивной игрой Valve. В Dota 2 игрокам доступны различные графические API, но технология AMD в этой игре пока работает только с DirectX 11.
В списке исправлений:
- Улучшения для исключения статтеров при совместной работе технологий Anti-Lag и FSR 3, а также в Fortnite при использовании DirectX 12.
- Устранение причин артефактов и/или ошибок в Tekken 8 при активации трассировки лучей или масштабирования, в Dying Light 2 Stay Human: Reloaded при активации технологии Boost, в Marvel's Guardians of the Galaxy с трассировкой лучей.
- Ошибочный сброс опций Virtual Super Resolution и/или Display Color Enhancements в выключенное состояние после обновления драйвера.
- Невозможность изменить формат пикселей на системах с определёнными языковыми параметрами.
- Устранение причин артефактов на 3D моделях в приложениях Origin и OriginPro, а также PotPlayer.