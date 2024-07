А также новые профили HYPR-RX и исправления ошибок.

AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.7.1 с новым графическим драйвером в составе. Обновление содержит поддержку новых игр, новые профили, исправляет ошибки и расширяет совместимость технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

В драйвер внедрены оптимизации для Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. В последней благодаря новому ПО можно ожидать прирост производительности 12…16% в 4K разрешении (зависит от видеокарты, данные актуальны для серии Radeon RX 7000). Далее, появились профили HYPR-RX для игр Gray Zone Warfare, Lords of the Fallen, RoboCop: Rogue City и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Профили позволяют задействовать оптимальное сочетание технологий AMD и их настроек для повышения производительности и снижении задержки.

Технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2 теперь поддерживается не только Counter-Strike 2, но и Dota 2 – ещё одной популярной киберспортивной игрой Valve. В Dota 2 игрокам доступны различные графические API, но технология AMD в этой игре пока работает только с DirectX 11.

В списке исправлений: