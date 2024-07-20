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Moleculo
Драйвер AMD Adrenalin 24.7.1 приносит поддержку Zenless Zone Zero и Anti-Lag 2 в Dota 2
А также новые профили HYPR-RX и исправления ошибок.

AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.7.1 с новым графическим драйвером в составе. Обновление содержит поддержку новых игр, новые профили, исправляет ошибки и расширяет совместимость технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

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В драйвер внедрены оптимизации для Zenless Zone Zero и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. В последней благодаря новому ПО можно ожидать прирост производительности 12…16% в 4K разрешении (зависит от видеокарты, данные актуальны для серии Radeon RX 7000). Далее, появились профили HYPR-RX для игр Gray Zone Warfare, Lords of the Fallen, RoboCop: Rogue City и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Профили позволяют задействовать оптимальное сочетание технологий AMD и их настроек для повышения производительности и снижении задержки.

Технологии минимизации задержки AMD Radeon Anti-Lag 2 теперь поддерживается не только Counter-Strike 2, но и Dota 2 – ещё одной популярной киберспортивной игрой Valve. В Dota 2 игрокам доступны различные графические API, но технология AMD в этой игре пока работает только с DirectX 11.

В списке исправлений:

  • Улучшения для исключения статтеров при совместной работе технологий Anti-Lag и FSR 3, а также в Fortnite при использовании DirectX 12.
  • Устранение причин артефактов и/или ошибок в Tekken 8 при активации трассировки лучей или масштабирования, в Dying Light 2 Stay Human: Reloaded при активации технологии Boost, в Marvel's Guardians of the Galaxy с трассировкой лучей.
  • Ошибочный сброс опций Virtual Super Resolution и/или Display Color Enhancements в выключенное состояние после обновления драйвера.
  • Невозможность изменить формат пикселей на системах с определёнными языковыми параметрами.
  • Устранение причин артефактов на 3D моделях в приложениях Origin и OriginPro, а также PotPlayer.
#amd #драйверы
Источник: amd.com
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