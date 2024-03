Список совместимых игр постепенно расширяется.

AMD объявила о внедрении FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3.0) в три популярные игры: The Last of Us Part 1, Remnant II и RoboCop: Rogue City, сообщает Guru3D. Разработчики этих игр подготовили обновления для включения FSR 3.0, технологии, которая позволит улучшить игровой процесс за счёт повышения производительности. За исключением The Last of Us Part 1, обновления уже доступны для загрузки.

реклама

Технология AMD FSR 3.0 превосходит предшествующую версию за счёт более совершенного алгоритма масштабирования и возможности генерации кадров. При эквивалентных настройках новая технология обеспечивает лучшее качество изображения, а благодаря интерполяции частота кадров потенциально может быть удвоена при определённых условиях.

Генерация (интерполяция) кадров FSR 3.0 доступна на широком спектре графических решений. Что касается дискретных видеокарт, совместимость заявлена для серий начиная от AMD Radeon RX 5000 и NVIDIA GeForce RTX 20, но рекомендуются более современные графические адаптеры.

С учётом The Last of Us Part 1 количество игр с поддержкой FSR 3.0 достигло 19, обновляемый список доступен на сайте сообщества AMD.