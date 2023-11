И это далеко не все оптимизации.

Manuel, Unsplash

Китайская компания Moore Threads продолжает совершенствовать драйвера для своих игровых видеокарт — несколько моделей были представлены в прошлом и в этом году. Компания медленно, но верно движется к цели и с очередным выпуском программного обеспечения под номером 240.50 предлагает поддержку графического API OpenGL 3.3 в Windows 10, а также значительные улучшения производительности в ряде игр, сообщает VideoCardz. С момента выхода OpenGL 3.3 прошло уже примерно 13 лет, 4.6 — современная версия этого API. Однако специалисты положительно оценивают поддержку даже старой версии, с чего-то нужно начинать.

Что касается игр, новый драйвер приносит множество оптимизаций для DirectX 11 проектов. Сообщается о более чем 80-прцоентном приросте производительности в PUBG, 60-процентном в GTA V и Valorant, 50-процентном в Assetto Corsa, 30-прцоентном в Far Cry: New Dawn. Также в списке оптимизированных присутствуют достаточно известные игры: Genshin Impact, Dyson Sphere Program, Farm Simulator 19, The Sims 4, Tropico 5, Wreckfest, Need for Speed: Most Wanted, Party Animals и другие. Также обновление исправляет ряд проблем в играх, Dota 2 в частности.

Представленная в прошлом году игровая видеокарта Moore Threads S80 обладает достаточно впечатляющими характеристиками, включая 16 ГБ памяти GDDR6 и интерфейс PCIe Gen 5, однако раскрыться видеокарта сразу помешали «сырые» драйвера. Со временем ситуация улучшается, также компания выпустила более доступную модель S70, но работы впереди ещё много.