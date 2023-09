Лимит энергопотребления не урезан.

GIGABYTE представила идеальную видеокарту для компактных игровых компьютеров, низкопрофильную GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G, новинка оказалась в руках YouTube блогера ETA PRIME и прошла небольшое тестирование. Блогер сравнил модель с другими видеокартами в своей коллекции, при длине 82 мм трёхвентиляторная RTX 4060 OC Low Profile немногим больше низкопрофильной GTX 1650 Super от MSI, проблем с установкой возникнуть не должно, но нужно учитывать необходимость подключения дополнительного питания через 8-контактный разъём — он расположен на торце.

Энергопотребление GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G не урезано, TGP модели, как и более крупных вариантов, составляет 115 Вт, в просторном корпусе проблем с охлаждением не возникло, максимальная температура в играх составила 72°C. В паре с топовым процессором Intel Core i9-13900K в Cyberpunk 2077 при высоких настройках и разрешении 1440p удалось добиться в среднем 79 FPS, при разрешении 1080p и «средней» трассировке лучей — 62 FPS. В Doom Eternal на ультра настройках средняя частота кадров в 1440p составила 168 FPS, в Forza Horizon 5 118 FPS, на очень высоких в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 90 FPS. В The Last of Us Part I разрешение пришлось понизить до 1080p, чтобы с запасом получить стабильный FPS для комфортной игры на высоких настройках, средней фреймрейт составил 72 FPS.

Модель оставила исключительно положительные впечатления, но стоит немного дороже стандартных вариантов, 329 долларов США.