Плюс поддержка новых мониторов и новые профили GeForce Experience.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 537.34 с поддержкой новых игр, мониторов и дополнительными оптимизациями. В драйвере реализована Game Ready поддержка для Lies of P и Mortal Kombat 1. Соулслайк Lies of P выходит 19 сентября и будет поддерживать на видеокартах GeForce RTX технологию масштабирования DLSS 2, на новейших моделях RTX 40 производительность можно будет поднять до 1,9 раз в разрешении 4K. Релиз файтинга Mortal Kombat 1 запланирован на 14 сентября, игра тоже поддерживает DLSS 2, что поможет геймерам достичь максимальных 60 кадров в секунду (максимальный фреймрейт заблокирован на этой отметке) при максимальных настройках графики в разрешениях 1440p и 4K.

Для Starfield инженеры NVIDIA подготовили поддержку Resizable BAR, соответствующее обновление будет распространяться «по воздуху» (OTA) для владельцев видеокарт GeForce RTX 40 и 30 серии, использующих драйвера Game Ready версий 537.34 или 537.17. Ожидается увеличение производительность в среднем на 5%.

Новые дисплеи, совместимые с G-SYNC и поддерживающие VRR, перечислены в таблице ниже.

Оптимальные настройки GeForce Experience в новом драйвере доступны для Armored Core VI Fires Of Rubicon, Immortals Of Aveum, Starfield, The Texas Chain Saw Massacre и Wayfinder.

Также был обновлён встроенный профиль Starfield для версии игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass, а в Counter-Strike: Global Offensive устранили проблему с появлением чёрного экрана при использовании оверлея GeForce Experience.