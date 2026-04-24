«Трамплин электроникс» привлекла 1,3 млрд рублей на разработку процессора «Иртыш»

Компания «Трамплин электроникс» привлекла финансирование в размере 1 300 000 000 рублей для реализации проекта по созданию процессора «Иртыш». Привлечённых ресурсов может быть достаточно для производства нескольких тысяч чипов, однако для полноценной разработки процессоров необходимы значительно более крупные инвестиции. В качестве примера можно привести компанию «Байкал Электроникс», которая в 2021 году компания получила почти 10 миллиардов рублей в рамках двух конкурсов на разработку новых процессоров.

«Иртыш» — это основной продукт компании, который представляет собой процессор, разработанный на архитектуре LoongArch 664. Данная архитектура была создана китайской компанией Loongson Technology. Хотя в конце 2022 года КНР ввела ограничения на экспорт процессоров Loongson, уже в следующем году эти чипы можно было приобрести в России. Как сообщается, компания «Трамплин электроникс» получила разрешение на самостоятельную разработку и внедрение этих процессоров.

В соответствии с представленным планом развития, во втором квартале текущего года компания планирует подать запрос на регистрацию своей продукции в реестре Министерства промышленности и торговли. Во втором квартале следующего года компания планирует предоставить опытные образцы продукции, а выход на внутренний рынок запланирован на тот же год. Во втором квартале 2028 года компания планирует начать поставки продукции на внешний рынок.

Всего «Трамплин электроникс» анонсировала выпуск четырёх процессоров с разными характеристиками. Среди них — «Иртыш С664» — разработан для использования в центрах обработки данных. Данный процессор имеет 64 ядра, поддерживает до 2 ТБ оперативной памяти и способен работать на частоте до 2 ГГц. По заявлению разработчика, ближайший аналог этого чипа — система на основе четырёх процессоров Intel Xeon Silver 4310.

На данный момент не разглашаются ни место производства, ни особенности технологического процесса. Пока что известно только то, что производство будет развёрнуто в «дружественном государстве», а в России предполагается заниматься только корпусировкой. Стоит также отметить, что некоторые специалисты, участвующие в проекте, ранее работали в известной своими процессорами «Эльбрус» компании МЦСТ.