На рынке потребительских видеокарт наблюдается ухудшение ситуации с доступностью и ценами, вызванное ажиотажем вокруг искусственного интеллекта

Аналитики портала Wccftech провели исследование рынка потребительских графических процессоров и заявили, что доступность и стоимость видеокарт ухудшаются из-за повышенного спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Может быть интересно

Источник изображения: wccftech.com

Рост интереса к искусственному интеллекту привел к увеличению потребления оперативной памяти типа DRAM, необходимой для работы мощнейших вычислительных центров. Это вызвало кризис на рынке производства микросхем памяти, что увеличило затраты производителей видеокарт на приобретение высокоскоростной видеопамяти. Следовательно, конечная цена видеокарт возросла.

Компании NVIDIA и AMD, занимающие лидирующее положение на рынке видеокарт, получили значительные прибыли благодаря продажам специализированных ускорителей для нужд искусственного интеллекта. Чтобы поддерживать высокие темпы развития и удовлетворять спрос со стороны корпоративных клиентов, производители вынуждены перераспределять производственные мощности и ресурсы в пользу серверных решений.

Источник изображения: wccftech.com

Эксперты отметили ряд негативных тенденций, которые ожидают пользователей игровых компьютеров. Например, информация о задержках анонса видеокарт серий RTX 50 SUPER, RDNA 5 и RTX 60 подтверждает изменение приоритетов разработчиков. Кроме того, такое снижение темпов обновления потребительского сегмента означает уменьшение инноваций и производительности будущих моделей. Повышение спроса на продукцию, предназначенную для индустрии искусственного интеллекта, снижает количество ресурсов, выделяемых на производство массовых видеокарт, что создает трудности с поставками. А последующий за этим дефицит комплектующих и изменение приоритетов производителей приводят к значительному удорожанию существующих и перспективных видеокарт.

В итоге, как считают аналитики портала Wccftech, потребители столкнутся с ограниченным выбором качественных видеокарт, высокими ценами и снижением скорости появления новинок.