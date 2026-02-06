Обе технологии будут доступны только для современных видеокарт серии GeForce RTX 50

NVIDIA провела специальное мероприятие для журналистов в своем офисе в Мюнхене, где раскрыла детали относительно недавно анонсированных технологий пакета DLSS 4.5. Напомним, ранее компания показала лишь базовую версию обновленного AI-апскейлера на архитектуре Transformer второго поколения, который доступен геймерам уже сейчас.

Источник: videocardz.com

Однако наибольший интерес вызвали две новые технологии, обещанные к весне 2026 года: DLSS Dynamic MFG и DLSS MFG x6, предназначенные для значительного повышения производительности в играх с поддержкой DLSS. Эти инструменты позволяют значительно увеличить частоту кадров благодаря новым алгоритмам масштабирования.

Теперь представители компании объявили точную дату релиза новинок: они появятся в апреле текущего года. Обе функции предназначены исключительно для владельцев современных графических карт серии GeForce RTX 50, которые обеспечивают наилучшую и максимальную совместимость с технологиями искусственного интеллекта.

В результате пользователи современных графических процессоров смогут наслаждаться более качественным изображением и плавным игровым процессом в популярных играх, а владельцы устаревших видеокарт не смогут ощутить все эти преимущества.