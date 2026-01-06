Российские учёные создали многофокусный шлем виртуальной реальности, который обеспечивает более глубокое погружение и позволяет имитировать выход в космическое пространство

Российские специалисты разработали многофункциональный шлем виртуальной реальности, способствующий полному погружению пользователя и позволяющий реалистично моделировать условия открытого космоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук Михаила Лаврентьева.

По словам учёного, устройство способно эффективно симулировать восприятие глубины пространства благодаря использованию передовых технологий отображения изображений, которые учитывают особенности человеческого зрения. Человек воспринимает расстояние до объектов двумя основными способами: бинокулярным и аккомодационным. Бинокулярный механизм основывается на различии углов обзора двух глаз, тогда как аккомодационный зависит от изменения формы хрусталика глаза при взгляде на близкие объекты.

Новый шлем решает обе проблемы восприятия расстояния одновременно, обеспечивая точную передачу визуальных ощущений в условиях, близких к космическим.

Над созданием этого устройства трудились сотрудники Института автоматики и электрометрии совместно с инженерами новосибирской компании «Софтлаб-нск» и специалистами Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН. Шлем обладает уникальной конструкцией, которая позволяет формировать чёткое изображение, воспринимаемое человеком естественным образом. Благодаря этому создаётся ощущение реального присутствия в открытом космосе.

Новая разработка найдёт применение не только в космической подготовке, но и в подводных исследованиях. Она позволит специалистам готовить экипажи к глубоководным операциям. В будущем планируется расширить возможности системы, используя её для удалённого управления роботизированными манипуляторами на поверхности Луны.

Российские учёные внесли значительный вклад в развитие высоких технологий, открыв новые перспективы для освоения космического пространства и исследования океанских глубин.