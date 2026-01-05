NASA сообщило об открытии, которое было сделано с помощью космического телескопа «Хаббл»

Группа астрономов, используя космическую обсерваторию NASA «Хаббл», обнаружила во Вселенной уникальный объект — протопланетный диск IRAS 23077+6707, расположенный на расстоянии примерно в тысячу световых лет от Земли. Новый объект сумел удивить ученых своими масштабами: его диаметр достигает почти 640 миллиардов километров, что превышает размеры всей Солнечной системы примерно в сорок раз.

Исследователи также обратили внимание и на то, что вещество внутри диска распределено крайне неравномерно. В некоторых областях наблюдаются длинные тонкие нити материи, тогда как в других областях плотность оказалась значительно ниже. Подобная структура может быть результатом воздействия окружающей среды или интенсивного притока газа и пыли извне.

По оценкам учёных, масса материала, содержащегося в диске, составляет примерно десять-двадцать масс Юпитера. Такой огромный запас вещества позволяет предположить формирование множества крупных экзопланет одновременно.

Наблюдения также выявили высокую активность движения вещества в диске, свидетельствующую о сильной турбулентности. Ранее подобные процессы не наблюдались в массивных протопланетных дисках, и это ставит перед учёными ряд новых вопросов относительно формирования планет.