link1pc_bl0g
Tom's Hardware назвали топ-5 игровых OLED-мониторов на конец 2025 года
В последние годы OLED-мониторы стали очень популярными благодаря глубокому чёрному цвету, великолепной цветопередаче и высокой частоте обновления экрана

Эксперты портала Tom's Hardware, подводя итоги уходящего года, представили рейтинг лучших игровых OLED-мониторов, в который вошли пять наиболее интересных решений.

ASUS ROG Swift PG27AQDP — лучший игровой монитор

Первое место в рейтинге занял ASUS ROG Swift PG27AQDP. Данный дисплей получил признание благодаря качественной картинке, хорошей яркости, отсутствию эффекта размытия, низкой задержке ввода и превосходному качеству сборки. Никаких существенных недостатков специалистами обнаружено не было.

LG UltraGear 45GX950A — лидер среди ультрашироких дисплеев

На втором месте расположился LG UltraGear 45GX950A, который выделяется своим форматом UWUHD (5120×2160 пикселей) при частоте обновления экрана 165 Гц и возможностью переключения на разрешение UWFHD (2560×1080 пикселей) с частотой 330 Гц. Дополнительным преимуществом являются встроенные динамики мощностью 10 Вт. Однако главным недостатком этого устройства является его высокая стоимость, способная отпугнуть некоторых пользователей.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP — превосходный выбор для 4K-графики

Третье место занимает ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP — 31,5-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 4K. Данная модель обеспечивает частоту обновления 240 Гц, однако у пользователей есть возможность выбрать режим с пониженным разрешением и повышенной частотой — FHD/480 Гц.

AOC Q27G4ZD — оптимальное сочетание цены и качества

Следующим в списке идет AOC Q27G4ZD, который предлагает отличное соотношение цена-качество. Среди преимуществ выделяются четкое изображение и точное отображение цветов. Однако стоит отметить, что устройство не поддерживает автоматическое изменение яркости и не всегда эффективно обрабатывает контент формата HDR.

LG 27GX790A — быстрый отклик для динамичных игр

Замыкает список LG 27GX790A, который отличается минимальным временем задержки ввода и безупречной обработкой движений. Для достижения наилучшей передачи цвета специалисты рекомендуют предварительно провести калибровку устройства.

В последнее время мониторы на органических светодиодах (OLED) приобрели широкую популярность. Данные устройства выделяются благодаря глубокому чёрному цвету, великолепной цветопередаче и высокой частоте обновления экрана. Представленные в данном рейтинге от экспертов портала Tom's Hardware современные OLED-мониторы предлагают игрокам высокий уровень комфорта, обладая превосходными техническими характеристиками и впечатляющими визуальными возможностями. Однако, как и всегда, выбор подходящего варианта в итоге зависит от индивидуальных предпочтений и бюджета каждого пользователя.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#монитор для игр #монитор для киберспорта #tom&#x27;s hardware #топ-5 #выбор монитора #рейтинг мониторов #топ мониторов
Источник: tomshardware.com
