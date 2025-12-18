Ответ на данный вопрос стал более очевидным после тщательного изучения самой яркой вспышки, которая была зафиксирована астрономами в прошлом году

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли завершили исследование уникального космического события, которое поставило новые рекорды среди известных науке явлений. Речь идет о событии AT 2024wpp — одном из самых ярких представителей редких быстрых синих оптических транзиентов.

Исследование основано на данных ряда телескопов, включая обсерватории Gemini North и Gemini South. Результаты этой работы будут опубликованы в престижном научном издании The Astrophysical Journal Letters.

Эти загадочные объекты всегда привлекали внимание ученых своим необычным поведением. Их отличительная особенность заключается в короткой продолжительности свечения — всего несколько дней, при этом мощность излучения достигает высоких значений в синем, ультрафиолетовом и даже рентгеновском диапазонах спектра. После короткого пика яркости они резко угасают, оставляя после себя лишь слабые следы радиоизлучения. Такие явления трудно зафиксировать, поскольку количество зарегистрированных случаев крайне ограничено.

Расчёты показывают, что выделение энергии в ходе вспышки превысило стандартные показатели типичных сверхновых примерно в сотню раз. Для достижения такого уровня энергии, потребовалось бы преобразовать около 10% массы Солнца в излучение всего за несколько дней. Такое явление противоречит привычным представлениям о механизмах взрывов звёзд и ставит перед учёными серьёзные вопросы.

Команда исследователей пришла к выводу, что столь мощная вспышка произошла вследствие исключительно сильного приливного взаимодействия чёрной дыры с массивной соседней звездой. Чёрная дыра массой около ста солнц разрушила близлежащую звезду всего за несколько суток, превратив её вещество в интенсивный источник высокоскоростного излучения.

Исследования также позволили выявить важную деталь: наблюдались признаки излучения в ближнем инфракрасном диапазоне, которые редко встречаются даже среди других уникальных космических событий, таких как AT 2018cow. Эти особенности указывают на необычную динамику процесса, который включает в себя выброс материи вдоль оси вращения чёрной дыры на околосветовых скоростях.

Феноменальная вспышка была зарегистрирована в одной из активных областей звездообразования в удалённой галактике, расположенной на расстоянии примерно 1,1 миллиарда световых лет. Разрушенная звезда оказалась значительно массивнее нашего Солнца — её масса составляла не менее десяти солнечных масс. Вероятнее всего, речь идёт о звезде типа Вольфа-Райе, чьи свойства позволяют объяснить отсутствие заметного водорода в спектрах наблюдаемого излучения.