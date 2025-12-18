Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Астрономы объяснили природу ярких вспышек синего и ультрафиолетового света в космосе
Ответ на данный вопрос стал более очевидным после тщательного изучения самой яркой вспышки, которая была зафиксирована астрономами в прошлом году

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли завершили исследование уникального космического события, которое поставило новые рекорды среди известных науке явлений. Речь идет о событии AT 2024wpp — одном из самых ярких представителей редких быстрых синих оптических транзиентов.

Исследование основано на данных ряда телескопов, включая обсерватории Gemini North и Gemini South. Результаты этой работы будут опубликованы в престижном научном издании The Astrophysical Journal Letters.

Эти загадочные объекты всегда привлекали внимание ученых своим необычным поведением. Их отличительная особенность заключается в короткой продолжительности свечения — всего несколько дней, при этом мощность излучения достигает высоких значений в синем, ультрафиолетовом и даже рентгеновском диапазонах спектра. После короткого пика яркости они резко угасают, оставляя после себя лишь слабые следы радиоизлучения. Такие явления трудно зафиксировать, поскольку количество зарегистрированных случаев крайне ограничено.

Расчёты показывают, что выделение энергии в ходе вспышки превысило стандартные показатели типичных сверхновых примерно в сотню раз. Для достижения такого уровня энергии, потребовалось бы преобразовать около 10% массы Солнца в излучение всего за несколько дней. Такое явление противоречит привычным представлениям о механизмах взрывов звёзд и ставит перед учёными серьёзные вопросы.

Команда исследователей пришла к выводу, что столь мощная вспышка произошла вследствие исключительно сильного приливного взаимодействия чёрной дыры с массивной соседней звездой. Чёрная дыра массой около ста солнц разрушила близлежащую звезду всего за несколько суток, превратив её вещество в интенсивный источник высокоскоростного излучения.

Исследования также позволили выявить важную деталь: наблюдались признаки излучения в ближнем инфракрасном диапазоне, которые редко встречаются даже среди других уникальных космических событий, таких как AT 2018cow. Эти особенности указывают на необычную динамику процесса, который включает в себя выброс материи вдоль оси вращения чёрной дыры на околосветовых скоростях.

Феноменальная вспышка была зарегистрирована в одной из активных областей звездообразования в удалённой галактике, расположенной на расстоянии примерно 1,1 миллиарда световых лет. Разрушенная звезда оказалась значительно массивнее нашего Солнца — её масса составляла не менее десяти солнечных масс. Вероятнее всего, речь идёт о звезде типа Вольфа-Райе, чьи свойства позволяют объяснить отсутствие заметного водорода в спектрах наблюдаемого излучения.

#астрономия #космические исследования #астрономы #космические наблюдения #астрономические наблюдения #космические новости #астрономические явления #астрономические события #космические взрывы #lfbot
Источник: arxiv.org
Сейчас обсуждают

Alim63
12:54
Главные террористы сидят в США и израиле, из-за них покоя людям нет во всем мире
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Def
12:51
Вот эта половинка канализационной трубы присыпанная песочком на фото - это и есть бункер, да?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Alexey Nabokov
12:29
От аэрокула забраны только модели вэикса и ксаса. А так две совсем разные фирмы и в разное время основанные, одна ушла с нашего рынка, другая ушла. Да и серии и качество элементной базы сильно отличаю...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
aoxoa1
12:17
Погодите погодите, в сирии же нет Ассада, это главный террорист был нелюбимый янки, как же так? По повстанцам ударяете! По своим!
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Dentarg
11:57
Если всё говно, что тогда рулит? Тут большая часть школьников и скуфов на Хасвеллах сидит и рассуждает, насколько Zen 5 X3D круче i9.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Александр Марченко
11:51
Элементка совсем другая. В те же fv золотые ставятся конденсаторы фирмы TK и другие элементы изменены. Просто это получается не апгрейд, а полностью новая линейка,и старые модели также продаются и по ...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Dentarg
11:47
Непонятно. Прекращение поддержки и превращение в тыкву это разные вещи. Винда - яркий пример первого, хотя продавцы очень хотят, чтобы было второе.
Google прекратила поддержку браузера PlanetWeb 3.0 в консоли Sega Dreamcast
Dentarg
11:35
Кек, одна Нвидия бронирует у них половину мощностей. А если оттуда уйдёт ещё и Эпл, чём жить-то будут? Если пойдёт такая пьянка, папка скажет ASML не поставлять им "американские технологии". И что тог...
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
IRanPast
11:24
Ты сам читал статью на 3dnews? Тесты посмотри этого недопроцессора, он хуже 13600. У тебя кукуха съехала на прочь, хотя и не удивительно для тех кто выбирает 265 для апгрейда с гомно зиона. Говно на г...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Роман Ефимочкин
11:21
Ну все равно виноват будет В.В. Путин. Больше в этом мире некому быть виноватым.
МВД Турции сообщило о падении неизвестного БПЛА на территории страны
