Стена расположена на глубине более 9 метров и, вероятно, является частью комплекса, состоящего из дюжины более мелких искусственных сооружений

Группа французских дайверов совершила необычное археологическое открытие у западного побережья Франции, недалеко от острова Иль-де-Сен. На глубине более 9 метров они обнаружили массивную подводную стену длиной примерно 120 метров.

Исследования показали, что возраст найденного объекта превышает 7 тысяч лет. Сооружение принадлежит эпохе позднего мезолита, то есть к периоду около 5800–5300 годов до нашей эры. Данное открытие позволяет предположить, что здесь находилось ранее неизвестное крупное поселение или защитное укрепление.

Сооружение было случайно обнаружено в 2017 году во время исследования морского дна геологом Ивом Фуке. В период с 2022 по 2024 годы группа подводных археологов провела более детальные исследования. Они выяснили, что конструкция состоит из массивных гранитных блоков, вес которых достигает нескольких тонн каждый. Архитектура стен напоминает знаменитые мегалитические постройки Бретани, однако специалисты отмечают, что эта постройка гораздо старше известных сооружений.

Археологические исследования обнаружили ряд небольших сооружений, окружающих главную стену, что наводит учёных на мысль о существовании целого архитектурного ансамбля. Некоторые исследователи даже связывают это открытие с легендарным городом Ис, известным по местным легендам Бретани как мифический город, погибший во время потопа.

Данная находка свидетельствует о высоком уровне развития строительных технологий и социальной организации первых европейских обществ ещё задолго до появления знаменитых дольменов и менгиров Бретани. Кроме того, она даёт новые представления о масштабах человеческой деятельности на побережье Атлантического океана в эпоху позднего мезолита.