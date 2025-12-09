В настоящее время доступен четырёхкубитный квантовый сопроцессор SnowDrop 4Q для проведения вычислений и экспериментов. Он способен выполнять однокубитные операции с точностью 99,89%, а двухкубитные — с точностью 99,1%.

Российские исследователи получили уникальный шанс испытать возможности квантового компьютера благодаря новой облачной платформе Bauman Octillion, разработанной совместными усилиями Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова и госкорпорации «Росатом».

Bauman Octillion позволяет любому исследователю запускать вычислительные процессы непосредственно на квантовом процессоре, обеспечивая доступ к передовым технологиям без ограничений. Уже сейчас доступна версия платформы с четырёхкубитным сопроцессором SnowDrop 4Q, который обеспечивает точность операций на уровне 99,89%. — уровень, ранее считавшийся достижением лишь зарубежных аналогов.

Разработчики планируют, что к концу текущего месяца станет доступен новый восьмикубитный процессор SnowDrop 8Q. Этот чип позволит запускать более сложные квантовые алгоритмы и проверять практические решения в областях, где требуются интенсивные вычисления и анализ больших объёмов данных.

Платформа работает круглосуточно, предоставляя широкие возможности для исследований. С момента начала её использования пользователи выполнили более 6800 квантовых алгоритмов. Среди них были как классические схемы, такие как алгоритм Гровера, так и реальные задачи, которые могут найти применение в промышленности и науке, например, в материаловедении, анализе данных для нефтегазодобычи и моделировании процессов сейсморазведки.

Разработчики платформы ставят перед собой амбициозную задачу — перейти от демонстрации возможностей квантовых технологий к их активному использованию в повседневной работе научных коллективов. Новая инфраструктура должна дать специалистам возможность эффективно решать задачи реального сектора экономики, применяя уникальные свойства квантовых компьютеров не только в теории, но и на практике.