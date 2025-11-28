По данным сервиса «Сбой.рф», 28 ноября зафиксировано более 700 жалоб на проблемы с работой WhatsApp*. За последние сутки в Downdetector зарегистрировано более 300 подобных сообщений.

Пользователи WhatsApp* из различных регионов России столкнулись с серьёзными сбоями в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные сервисов мониторинга неполадок «Сбой.рф» и Detector404.

По данным издания, наибольшее количество жалоб поступило из крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Жители Нижнего Новгорода отмечают полную невозможность подключиться к сервису, независимо от типа подключения — через мобильного оператора или домашнего интернет-провайдера.

В Москве также наблюдаются проблемы: пользователи жалуются на нестабильную связь и задержки в доставке сообщений. В Санкт-Петербурге главная сложность — трудности с загрузкой мультимедийных файлов.

Многие пользователи отмечают, что подключение к мессенджеру восстанавливается при подключении к сети с зарубежным IP-адресом. Причины возникших проблем пока остаются неизвестными, однако эксперты отмечают, что подобные инциденты происходили и ранее, особенно в периоды, когда обсуждались возможные ограничения в доступности сервиса.

Стоит отметить, что на прошлой неделе некоторые представители Государственной Думы вновь поднимали вопрос о возможной блокировке WhatsApp*.