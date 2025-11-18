Сайт Конференция
link1pc
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
Следователи обнаружили на слитках номера и выяснили, что металл был произведён на местном предприятии примерно 15–20 лет назад и приобретён легальным путём

Во Франции мужчина, проживший в доме всего около года, начал благоустраивать территорию своего сада и решил оборудовать там бассейн. Однако в процессе земляных работ рабочие обнаружили несколько герметично закрытых пластиковых пакетов внутри которых находились золотые слитки и монеты общей стоимостью около 700 тысяч евро. Об этом сообщил портал LADBible.

Золотые изделия были тщательно упакованы и зарыты неглубоко — всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности почвы. Мужчина, обнаружив драгоценности, сразу же сообщил о находке в Региональное управление культурных дел Франции, ответственное за проверку подобного рода предметов на предмет исторической ценности и возможного криминального происхождения.

Проведенная экспертиза показала, что найденные предметы представляют собой современные изделия и не имеют археологической значимости. Возраст золота был оценён примерно в 15–20 лет. Все обнаруженные изделия имели индивидуальные номера, что позволило властям установить происхождение металла: оказалось, что слитки были изготовлены известной французской ювелирной фирмой в городе Лион.

Отсутствие признаков криминала подтвердило, что золото могло быть скрыто предыдущим владельцем дома сознательно и вполне легально. Поскольку предыдущий владелец недвижимости скончался, никаких претензий на золото ни от кого не поступило.

Согласно законодательству Франции, действовавшему ещё с XIX века, гражданин имеет полное право на владение любым предметом, найденным на принадлежащей ему территории, если никто иной не предъявляет прав на этот объект. Так как собственник предыдущего жилья ушел из жизни, француз смог официально оформить права на найденный клад спустя полгода проверок.

В конечном счёте, спонтанное решение о создании сада обернулась удачей и принесло владельцу значительный финансовый доход.

#золото #клад #клад с монетами #клады #золотые монеты #золотые слитки
Источник: ladbible.com
Сейчас обсуждают

Za9c
13:26
Какая пенсия? Мне 36, скоро 37 будет. Пенсионный калькулятор пишет 10.5к ваша будущая пенсия к 65 годам, и то надо ещё 9 лет стажа рабочего. Учитывая инфляцию и девальвацию, к 65 года даже если пенсия...
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Johan_WTF
13:25
А зачем это обычному пользователю? Мало того что "шарит" твой пк в сеть, так ещё и жрёт ресурсы цп, Это должно быть отдельным приложением, загружаемым из макрософт стори, тем кому это нужно.
Microsoft тестирует возможность доступа ИИ-агентов к папкам и приложениям пользователя в Windows 11
Любое Имя
13:24
Откуда данный Если нет данных на спрос так нечего трындеть
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Жора Петросян
13:19
Сегодня брифинг НАСА - внеочередной на эту тему, уже анонсирован. Скорее всего покажут снимки с Марса. Да и объект не ускоряется, а замедляется=скорость сейчас https://3iatlas.com/ru/?mode=educationa...
Траекторию движения объекта 3I/ATLAS можно наблюдать в режиме реального времени в интернете
Johan_WTF
13:18
Пилотный то не особо нужен, а беспилотный похож на "беспилотную буханку"
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Johan_WTF
13:11
Всё по плану, в британии тоже есть свои люди, чем больше упадёт у них самолётов тем меньше их придётся сбивать.
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
Alex TOPMAN
12:58
Поскромничал чел с мощностью. Здесь на руоверах люди с 1 разъёмом мощнее шунты имеют на постоянку.
Моддер успешно припаял второй разъём питания 12V-2x6 к GeForce RTX 5090 GAMING OC от GIGABYTE
Роман Холод
12:56
Сказки про белого бычка. У Франции нет этой сотни истребителей, и даже для себя.
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
Johan_WTF
12:50
5700X3D за 41977р, они там совсем с ума сошли?
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Андрей Попов
12:43
Фильм на один раз!
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
