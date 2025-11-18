Следователи обнаружили на слитках номера и выяснили, что металл был произведён на местном предприятии примерно 15–20 лет назад и приобретён легальным путём

Во Франции мужчина, проживший в доме всего около года, начал благоустраивать территорию своего сада и решил оборудовать там бассейн. Однако в процессе земляных работ рабочие обнаружили несколько герметично закрытых пластиковых пакетов внутри которых находились золотые слитки и монеты общей стоимостью около 700 тысяч евро. Об этом сообщил портал LADBible.

Золотые изделия были тщательно упакованы и зарыты неглубоко — всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности почвы. Мужчина, обнаружив драгоценности, сразу же сообщил о находке в Региональное управление культурных дел Франции, ответственное за проверку подобного рода предметов на предмет исторической ценности и возможного криминального происхождения.

Проведенная экспертиза показала, что найденные предметы представляют собой современные изделия и не имеют археологической значимости. Возраст золота был оценён примерно в 15–20 лет. Все обнаруженные изделия имели индивидуальные номера, что позволило властям установить происхождение металла: оказалось, что слитки были изготовлены известной французской ювелирной фирмой в городе Лион.

Отсутствие признаков криминала подтвердило, что золото могло быть скрыто предыдущим владельцем дома сознательно и вполне легально. Поскольку предыдущий владелец недвижимости скончался, никаких претензий на золото ни от кого не поступило.

Согласно законодательству Франции, действовавшему ещё с XIX века, гражданин имеет полное право на владение любым предметом, найденным на принадлежащей ему территории, если никто иной не предъявляет прав на этот объект. Так как собственник предыдущего жилья ушел из жизни, француз смог официально оформить права на найденный клад спустя полгода проверок.

В конечном счёте, спонтанное решение о создании сада обернулась удачей и принесло владельцу значительный финансовый доход.