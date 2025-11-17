AMD планирует изменить свою ценовую политику в отношении всех графических процессоров, включая модели серии Radeon RX 9000, а также решения для рабочих станций и специализированные ускорители для искусственного интеллекта

Представители технологического издания Wccftech сообщили, что компания AMD приняла решение повысить закупочные цены на всю линейку графических ускорителей, построенных на архитектуре RDNA 4. Эти сведения были получены от инсайдеров с ресурса Board Channels.

Рост стоимости комплектующих вызван увеличением цен на память типа DRAM и NAND. Все ведущие производители оперативной памяти уже подняли стоимость своей продукции, объясняя это значительным спросом со стороны индустрии решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Однако отрасль не смогла оперативно нарастить объёмы производства, что стало причиной нехватки компонентов и резкого скачка цен — вплоть до двукратного увеличения.

Согласно имеющимся данным, компания AMD официально уведомила своих партнёров о предстоящем повышении цен на графические чипы. Это станет вторым повышением цен за последний период: первый анонс подобного характера состоялся ещё осенью прошлого года. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о конкретных цифрах нового ценообразования, партнёры ожидают, что следующая партия продуктов будет поставляться по новым расценкам.

Ожидается, что подорожают не только игровые видеокарты серии Radeon, ориентированные на потребителей, но и профессиональные решения для рабочих станций и в области искусственного интеллекта. Точное время, когда вступят в силу новые ценовые условия, пока неизвестно. Однако ранее аналогичные планы были озвучены конкурентом AMD — компанией NVIDIA, которая планирует повысить цены на графические процессоры (GPU) с января следующего года.

Причина сложившейся ситуации кроется именно в ограничениях производителей памяти, которые не смогли увеличить производство необходимой электроники для удовлетворения запросов быстро развивающегося рынка технологий искусственного интеллекта. Следовательно, проблемы компаний AMD и NVIDIA обусловлены объективными факторами в отрасли, не зависящими непосредственно от самих компаний-производителей полупроводниковых устройств.