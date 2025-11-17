Специалисты полагают, что космическое пространство всё ещё расширяется, но темпы этого процесса постепенно снижаются. В перспективе расширение может не только прекратиться, но и смениться сжатием.

Недавно группа астрономов из Южной Кореи опубликовала результаты исследования, которые ставят под сомнение широко распространённую теорию ускоренного расширения Вселенной. Учёные из Сеульского национального университета утверждают, что Вселенная постепенно замедляет темпы своего роста, что в перспективе может привести к остановке расширения или даже к его обращению вспять.

В соответствии с общепринятой теорией, возникновение нашего мира произошло около 13 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва, после чего он начал расширяться под воздействием загадочной силы, известной как тёмная энергия. Тем не менее южнокорейские исследователи утверждают, что эта гипотеза основана на некорректных наблюдениях, сделанных в конце XX века. Они предупреждают, что продолжение развития событий может привести к неизбежному коллапсу всей материи в исходную точку, что, в свою очередь, вызовет новый Большой взрыв, но уже в обратном направлении.

В 2011 году теория ускоренного расширения получила признание научного сообщества и легла в основу присуждения Нобелевской премии по физике. Однако результаты недавних исследований указывают на то, что ранее сделанные выводы были основаны на некорректных предположениях. Это можно сравнить с ситуацией, когда мы неправильно застёгиваем рубашку: ошибка всего лишь в одной детали может исказить всю картину.

Учёные отмечают, что результаты их исследования вызывают оживлённую дискуссию в научном сообществе, вызывая как интерес, так и критику. В частности, известный британский учёный Карлос Френк выразил сомнения в достоверности выводов своих коллег, подчеркнув необходимость проведения дополнительного анализа полученных данных перед формулировкой окончательных выводов.

Южнокорейские учёные призывают к проведению дальнейших исследований для окончательного подтверждения или опровержения своей революционной идеи. В то же время человечество может лишь наблюдать, как наша Вселенная медленно приближается к своему завершению.