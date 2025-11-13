Большинство критиков высоко оценили Anno 117: Pax Romana. На Metacritic её средняя оценка составляет 84 балла из 100 возможных.

Сегодня компания Ubisoft представила свою новую градостроительную стратегию под названием Anno 117: Pax Romana, доступную в цифровом сервисе Steam. Эта игра погружает игроков в эпоху расцвета Древнего Рима, предлагая им окунуться в мир развития городов в регионах Лацио и Альбион.

В Anno 117: Pax Romana геймеры возьмут на себя роль участников судьбоносных решений, которые определят будущее великой Римской империи. Чтобы империя процветала, им предстоит балансировать между экономикой, политикой и военной мощью, а также налаживать прочные дипломатические отношения с соседними государствами. Каждый выбор, который они сделают, будет иметь существенное влияние на дальнейшую судьбу государства.

Согласно оценкам пользователей сервиса Steam, игра получила преимущественно позитивные отклики, большинство отзывов оказались положительными (около 70%). Профессиональные критики также положительно оценили проект: на агрегаторе рецензий Metacritic ей присвоили средний балл 84 из 100 возможных.

Помимо версии для персональных компьютеров, игра также доступна на игровых приставках нового поколения: PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра снабжена русским переводом текста, облегчающим погружение русскоязычных пользователей в атмосферу древнего мира.

Фанатам жанра предложены разнообразные возможности геймплея, детально проработанная графика и интересная историческая тематика, вдохновленная эпохой Древнего Рима.