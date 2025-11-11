Вспышка была вызвана чёрной дырой, масса которой приблизительно в 300 миллионов раз больше массы Солнца. Она находится в далёкой галактике, которая расположена на расстоянии примерно 11 миллиардов световых лет от Земли.

Астрономы зафиксировали феноменальное космическое событие, которое смогло удивить ученых своим масштабом и энергией. Извержение черной дыры, произошедшее в 10 миллиардах световых лет от Земли, продемонстрировало беспрецедентную интенсивность и достигла уровня 10 триллионов солнечных светимостей.

Исследовательская группа под руководством астрофизика Мэтью Грэма, представляющего Калифорнийский технологический институт, установила, что источником столь мощного излучения послужила сверхмассивная черная дыра весом примерно 500 миллионов масс Солнца. Эта дыра, расположенная в центральной части отдалённой галактики, захватила близлежащую звезду, чья орбита оказалась недостаточно удалённой от её горизонта событий.

Такое столкновение привело к редкому феномену, известному как приливное разрушение (TDE) – процесс, при котором мощный гравитационный потенциал чёрной дыры разрывает проходящую мимо звезду на мельчайшие частицы, формирующие аккреционный диск, активно испускающий огромное количество электромагнитного излучения.

Излучение чёрной дыры, обозначаемой как J2245+3743, впервые было зафиксировано в 2018 году, когда активность объекта резко возросла почти в 40 раз, сохранившись на таком уровне в течение последующих месяцев. Пиковые значения интенсивности оказались в 30 раз сильнее, чем любые ранее зарегистрированные аналогичные события активных ядер галактик («Страшная Барби»).

Спустя годы наблюдения учёные отмечают постепенное снижение активности J2245+3743, однако полное восстановление первоначального состояния пока не наступило. Зафиксированное общее количество выделившейся энергии составляет приблизительно 10^54 эрг, что сопоставимо с полной аннигиляцией солнечной массы в виде электромагнитного излучения.

При подробном анализе изменения яркости исследователи пришли к выводу, что наилучшим объяснением происходящего является именно сценарий приливного разрушения звезды массой примерно 30 солнечных масс, оказавшейся в непосредственной близости от чёрной дыры. Несмотря на свою разрушенную структуру, остатки вещества продолжают поступать внутрь чёрной дыры, поддерживая аномально высокую степень свечения.

Примечательно, что, несмотря на длительную визуализацию интенсивного излучения продолжительностью более шести лет, само явление могло произойти значительно быстрее благодаря эффекту растяжения времени вследствие расширения Вселенной. Это означает, что наблюдатели фиксируют событие практически в замедленной съёмке.