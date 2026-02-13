Релиз новинки запланирован на этот год, но пока без конкретики.

Экшену Control, быть может, в своё время и не удалось стать мировым суперхитом, но проект заработал достаточно денег, чтобы у студии Remedy возникло желание повторить попытку. Скоро официальное продолжение под названием Control Resonant должно добраться до релиза, ну а сегодня в рамках мероприятия Sony State of Play разработчики показали первое полноценное видео игрового процесса.

Может быть интересно

Источник изображения: Remedy Entertainment.

Напомним, что в новой части серии мы будем играть за героя по имени Дилан Фейден. Протагонист специализируется на рукопашном бое, что и было продемонстрировано в свежем игровом процессе.

Заявлено, что Control Resonant станет самой масштабной и амбициозной игрой в истории Remedy. Ну, а насколько это правда и насколько этот масштаб наполнен контентом и смыслом, узнаем в этом году. Целевые платформы — ПК и консоли PlayStation 5 и Xbox Series.