Учёные обнаружили разлом длиной примерно 75 километров, который активно разрушает плиту Эксплорер

В научном журнале Science Advances группа исследователей представила результаты исследования сложных процессов, происходящих в зоне субдукции Каскадия, расположенной у берегов Северной Америки. В этом месте сходятся четыре тектонические плиты: Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская.

Ученые подтвердили ранее сделанные предположения о постепенном разрушении одной из этих плит — плиты Эксплорер. Этот процесс является естественным этапом эволюции Земли, сопровождающим формирование новых участков земной коры. Тектоническая активность в этом районе проявляется в возникновении многочисленных разломов и трещинообразовании под океаническим дном.

Одним из главных выводов исследования стало обнаружение крупного активного разлома протяженностью около 75 километров, который разделяет участок плиты Эксплорер. Несмотря на высокую степень напряжения, полное разделение пока не произошло, однако ученые предупреждают, что этот регион близок к критической точке нестабильности.

Исследователи сравнивают формирование зон субдукции с подъёмом тяжёлого поезда по склону горы, а последующий переход движения вниз аналогичен бесконтрольному разгону транспорта под действием силы тяжести.

Изучение тектонических процессов имеет огромное значение для понимания механизмов землетрясений и цунами в этом регионе. Это позволяет учёным более точно оценивать риски природных катастроф.

Работа была выполнена группой учёных под руководством Брэндона Шака из Университета штата Луизиана. Они использовали современные методы морской сейсмологии и визуализации глубинных структур океанского дна.