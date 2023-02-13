Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
The Great War: Western Front – аутентичная стратегия с претензией на историчность
Пожалуй, фест Steam в этом году окончательно избаловал игроков: выходцы из студии Westwood (да-да, C&C) представили нам рабочую демку их новой RTS, которая выйдет уже в марте этого года.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

The Great War: Western Front не просто очередная поделка в историческом антураже – игровые механики воссоздают реалистичную атмосферу боёв тех времён.

реклама

Люди, хоть как-то знакомые с историей первой мировой, прекрасно знают, что эта война была позиционной, артиллерия и авиация «размягчала» укрепления противника, которые после можно было атаковать в лоб при поддержке танков.

Однако танки на момент начала XX века были весьма дороги и существовали в единичных экземплярах, о прицельном бомбометании авиации говорить не приходилось – за сброс бомб отвечал второй стрелок, да и делать это на бреющем полёте в биплане, который не предоставлял никакой защиты пилоту и стрелку даже от винтовок и пулемётов, было весьма опасно.

Остаётся артиллерия – и именно она будет «решать» на полях сражений в начале-середине компании, когда танки будут вам недоступны.    

Сразу предупреждаем – стратегия очень неспешная, это дань историзму. Лучше нанести урон врагу с одного направления и отступить, чтобы после атаковать с другого.

Ещё один реверанс в сторону реализма – раннее развёртывание войск, пусть и в окопах, означает, что в начале сражения ваши отряды проредит артподготовка противника. Да, всё как в реальном бою. Наблюдается некоторый компромисс – раннее развертывание дешевле, нежели вызов подкреплений во время битвы.

Патовые ситуации в игре не редкость, у вас могут просто закончиться артиллерийские снаряды до того, как вы уничтожите укрепления противника – в данной ситуации, разумнее всего будет отступить, даже при ощутимом численном перевесе – один пулемётный расчет, засевший в дзоте, способен выкосить пару ваших полностью укомплектованных отрядов.

Также в игре будет присутствовать параметр «Национальная воля» - он будет накапливаться при успешных военных операциях, однако сильные потери будет его уменьшать. Вполне возможна ситуация, когда вы захватили стратегически важные провинции и большая часть карты под вашим контролем, однако «Воля» на нуле и вы проигрываете.

Вторя истории, The Great War убеждает игрока – защита в позиционной войне лучше нападения.

Как и в любом хорошем варгейме, вам будут доступны улучшения и разветвлённое дерево умений. Вас утюжит артиллерия? Откройте улучшенные траншеи. Противник открыл улучшенные траншеи? Исследуйте дерево навыков артиллерии и изучите разрывные и фугасные снаряды. Ваши позиции разведал аэростат противника? Сбейте его на своём биплане. Биплан атакован звеном монопланов-истребителей? Что ж, у нас тоже есть авиация. Танки подошли вплотную к траншеям? Гранаты поставят их на место.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Судя по демо, у нас намечается одна из самых аутентичных и историчных RTS по мотивам Первой мировой войны. Безусловно, это будет большое событие как среди любителей RTS, так и среди фанатов продуктов ныне покойной Westwood stuidos.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #steam #стратегия #стратегия в реальном времени #the great war western front #the great war
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймер с помощью бага попал на женский этаж в Hogwarts Legacy
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
46
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
87
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
9
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
43
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
7
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
4
Успешный вампирский «выживастик» V Rising в мае получит глобальное обновление с массой геймплейных изменений
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
37
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине на основе существующей реальности
8
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
17
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
1
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
12
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
5
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Hogwarts Legacy обходит Киберпанк и претендует на рекорд по количеству просмотров на Twitch
+

Популярные статьи

Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
9
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
11
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
21
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
2
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
82
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
168
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
5
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
5

Сейчас обсуждают

Андрей Дрягин
14:11
Есть, кстати, для оборонки и свои чипы. Выполненные по несколько другому тех процессу, выдерживпющие соответственные физические перегрузки , температуру, помехоустрйчивость, итп. Обычный, условно, AT...
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
Саша Устецький
14:10
некоторые названия даже обижают ..... вобще канешно прикольно "понаехали хоть отстрелюй" но везде в названиях чуствуеться характер какого то мухосранска к сожалению ... но таков уж руский мир
Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса
Руслан Руслан
14:08
Слава Украине
Экс-командир "Азова" признал, что в ходе боев за Бахмут полк лишился лучших бойцов
Максим Ширшов
14:08
Фашисты во времена второй мировой тоже так мыслили, время все расставило по своим местам. И с вами будет также - все ваши пожелания вернутся к вам - да уже вернулись и активно реализуются все ваши пож...
Минобороны Украины сообщает о лишении России господства в Чёрном море
boris558
14:05
Пригожин - наше все. Путкин уже стары и безнадобны. Пригожин президент 2024!
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
Andrey Stepanov
14:01
Из свежего ведьмак ведь, отражения похерили спецом в пресете без трассировки вода круто в метро реализована, как раз динамические отражения
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
ИстинаГдетоРядом
14:00
у тебя строчила порочная фиксация на сосательном рефлексе, выдохни детская травма болезненна но не фатальна. а недолго ждать чего- в гости приедешь вялый?
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
FelsheR-BAN100569
13:59
Госпереворот с заложниками и убитыми - это к твоим хозяевам. И как трубопроводы взрывать тоже.
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
Oleg Cziganov
13:56
Такое ощущение,что смотришь фильм Тупой ещё тупее, радуетесь,что зерновых рекордные урожаи собираем и при этом хлеб подорожал в 2 раза,да и все остальное то же
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
boris558
13:55
Лада - лутшая машина.
Китайские автомобили захватывают российский рынок – Chery в топе продаж по итогам января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем