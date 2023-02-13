Пожалуй, фест Steam в этом году окончательно избаловал игроков: выходцы из студии Westwood (да-да, C&C) представили нам рабочую демку их новой RTS, которая выйдет уже в марте этого года.

The Great War: Western Front не просто очередная поделка в историческом антураже – игровые механики воссоздают реалистичную атмосферу боёв тех времён.

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Люди, хоть как-то знакомые с историей первой мировой, прекрасно знают, что эта война была позиционной, артиллерия и авиация «размягчала» укрепления противника, которые после можно было атаковать в лоб при поддержке танков.

Однако танки на момент начала XX века были весьма дороги и существовали в единичных экземплярах, о прицельном бомбометании авиации говорить не приходилось – за сброс бомб отвечал второй стрелок, да и делать это на бреющем полёте в биплане, который не предоставлял никакой защиты пилоту и стрелку даже от винтовок и пулемётов, было весьма опасно.

Остаётся артиллерия – и именно она будет «решать» на полях сражений в начале-середине компании, когда танки будут вам недоступны.

Сразу предупреждаем – стратегия очень неспешная, это дань историзму. Лучше нанести урон врагу с одного направления и отступить, чтобы после атаковать с другого.

Ещё один реверанс в сторону реализма – раннее развёртывание войск, пусть и в окопах, означает, что в начале сражения ваши отряды проредит артподготовка противника. Да, всё как в реальном бою. Наблюдается некоторый компромисс – раннее развертывание дешевле, нежели вызов подкреплений во время битвы.

Патовые ситуации в игре не редкость, у вас могут просто закончиться артиллерийские снаряды до того, как вы уничтожите укрепления противника – в данной ситуации, разумнее всего будет отступить, даже при ощутимом численном перевесе – один пулемётный расчет, засевший в дзоте, способен выкосить пару ваших полностью укомплектованных отрядов.

Также в игре будет присутствовать параметр «Национальная воля» - он будет накапливаться при успешных военных операциях, однако сильные потери будет его уменьшать. Вполне возможна ситуация, когда вы захватили стратегически важные провинции и большая часть карты под вашим контролем, однако «Воля» на нуле и вы проигрываете.

Вторя истории, The Great War убеждает игрока – защита в позиционной войне лучше нападения.

Как и в любом хорошем варгейме, вам будут доступны улучшения и разветвлённое дерево умений. Вас утюжит артиллерия? Откройте улучшенные траншеи. Противник открыл улучшенные траншеи? Исследуйте дерево навыков артиллерии и изучите разрывные и фугасные снаряды. Ваши позиции разведал аэростат противника? Сбейте его на своём биплане. Биплан атакован звеном монопланов-истребителей? Что ж, у нас тоже есть авиация. Танки подошли вплотную к траншеям? Гранаты поставят их на место.

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Судя по демо, у нас намечается одна из самых аутентичных и историчных RTS по мотивам Первой мировой войны. Безусловно, это будет большое событие как среди любителей RTS, так и среди фанатов продуктов ныне покойной Westwood stuidos.