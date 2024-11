Стоимость стартует от 569 тысяч рублей.

В России появились уникальные iPhone, которые посвящены Илону Маску и Дональду Трампу. Компания Caviar из Нижнего Новгорода, которая известна своими эксклюзивными версиями смартфонов, представила две новые модели в рамках серии Visionaries. Одна из них, iPhone 16 Pro Musk Be On Mars, отдает дань уважения Илону Маску, миллиардеру и основателю компании SpaceX.

Особенностью этого телефона является декоративный элемент – настоящий фрагмент космического аппарата Starship, который был встроен прямо в корпус устройства. Этот кусочек космического корабля был куплен у коллекционера, который собрал обломки после крушения Starship в марте 2024 года в Бока-Чика, Техас.

Вторая модель, iPhone 16 Pro Great Again, вдохновлена победой Дональда Трампа на выборах в президенты США. Название модели играет на известном слогане Трампа "Make America Great Again", использованном во время покушения на него 14 июля 2024 года. На корпусе телефона красуется сокращенная версия этого слогана – "Great Again".

Цены на эти эксклюзивные модели начинаются от 569 тысяч рублей за iPhone 16 Pro Great Again и достигают до 739 тысяч рублей за iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars. Эти устройства не только являются мощными смартфонами, но и представляют собой настоящие произведения искусства с уникальными элементами, делающими их выдающимися среди других.