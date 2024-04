Результаты испытания говорят о том, что телефона и капсулы вполне достаточно для получения точных результатов – а использовать можно как кровь, так и слюну.

Сотрудники Национального института технологий и стандартов США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) обнаружили новую функцию магнитометра – устройства, которое встроено в мобильные телефоны и обеспечивает работу компаса.

Оказалось, что магнитометр способен измерять уровень сахара в крови человека, и для этого даже не нужно организовывать работу высокотехнологичного оборудования. Стоит отметить, что магнитометр может производить и другие исследования, которые проводятся быстрее обычного. Разработка американских ученых представляет собой маленькое устройство, напоминающее капсулу, которое нужно присоединить к телефону.

В испытаниях исследователи использовали смартфон Moto E от компании Motorola. В устройстве находятся две гидрогелевые пластины, содержащие намагниченный материал. Пластины способны изменять свой размер с разной скоростью, реагируя таким образом на химический состав крови и такие показатели, как pH (кислотность среды) или концентрация глюкозы. Магнитометр, в свою очередь, фиксирует сокращения или расширения пластин.

Результаты испытания говорят о том, что телефона и капсулы вполне достаточно для получения точных результатов – а использовать можно как кровь, так и слюну. Использование инновационной разработки при проведении тестирования на содержание сахара является хорошей альтернативой традиционным методам – не нужно делать уколы, причиняющие боль и дискомфорт.

По словам разработчиков, возможностей у разработки гораздо больше – так, можно проводить в том числе и биологические исследования, выявляя нарушения при помощи измерения pH. Таким же образом можно и измерить уровень гистаминов. На сегодняшний день получить этот показатель можно только после проведения лабораторных исследований.

Кроме того, научный центр заявил, что устройство может быть полезно и в быту – например, при выпечке или пивоварении. Самое главное – поставить на конвейер производство пластин и исследовать вопрос их хранения.