Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Смартфоны с магнитным компасом способны измерять уровень сахара в крови человека
Результаты испытания говорят о том, что телефона и капсулы вполне достаточно для получения точных результатов – а использовать можно как кровь, так и слюну.

реклама

Сотрудники Национального института технологий и стандартов США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) обнаружили новую функцию магнитометра – устройства, которое встроено в мобильные телефоны и обеспечивает работу компаса.

Оказалось, что магнитометр способен измерять уровень сахара в крови человека, и для этого даже не нужно организовывать работу высокотехнологичного оборудования. Стоит отметить, что магнитометр может производить и другие исследования, которые проводятся быстрее обычного. Разработка американских ученых представляет собой маленькое устройство, напоминающее капсулу, которое нужно присоединить к телефону.

реклама

В испытаниях исследователи использовали смартфон Moto E от компании Motorola. В устройстве находятся две гидрогелевые пластины, содержащие намагниченный материал. Пластины способны изменять свой размер с разной скоростью, реагируя таким образом на химический состав крови и такие показатели, как pH (кислотность среды) или концентрация глюкозы. Магнитометр, в свою очередь, фиксирует сокращения или расширения пластин.

Результаты испытания говорят о том, что телефона и капсулы вполне достаточно для получения точных результатов – а использовать можно как кровь, так и слюну. Использование инновационной разработки при проведении тестирования на содержание сахара является хорошей альтернативой традиционным методам – не нужно делать уколы, причиняющие боль и дискомфорт.

По словам разработчиков, возможностей у разработки гораздо больше – так, можно проводить в том числе и биологические исследования, выявляя нарушения при помощи измерения pH. Таким же образом можно и измерить уровень гистаминов. На сегодняшний день получить этот показатель можно только после проведения лабораторных исследований.

Кроме того, научный центр заявил, что устройство может быть полезно и в быту – например, при выпечке или пивоварении. Самое главное – поставить на конвейер производство пластин и исследовать вопрос их хранения.

#технологии #компас
Источник: techcult.ru
1
Показать комментарии (1)
На следующей неделе Meta* может представить первые модели ИИ LLaMa 3
Представители Larian Studios раскритиковали разработчиков игр, которые массово увольняют сотрудников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
4
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
2
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
66
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
140
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Red Red
00:29
Так ты свои скрины пересмотри на нормальном Монике, потом другим предлагай
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:27
Это я то , после твоего дебилизмв с лучами, я просто спокойствие,
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:26
А так уже от лучей просто тоже мыло? Нифига, как у тебя в башке так переворачивается быстро все, расскажи.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:26
Так ты то ответил раньше что повторить не можешь?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:25
У тебя смысл путается в предложении, не истери )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:25
Тебя то дебила просветили, но правда то тебе не интересна, как и ситуация с мылом от лучей
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:23
Тебе то дали, теперь от алиментов бегаешь, и ребеноку свой бу комп дешманским слил
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:23
Так тебя и спрашиваю, а что по Шольцу, кто у него нацики в родне?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:22
А ты чмошник никакие слова не держишь, так что по шольцу?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:22
В телеге на росс каналах просветись )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем