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kosmos_news
iPhone Fold может быть доступен в очень ограниченном количестве на старте продаж
По словам инсайдера Минг-Чи Куо, запуск в продажу после презентации первого складного iPhone может быть даже отложен.
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Apple представит свой первый складной iPhone в сентябре. Однако точно неизвестно, как будет называться смартфон со складным экраном — предположительно, iPhone Ultra или iPhone Fold.
Изображение: нейросеть qwen

Также неясно, поступит ли новый iPhone сразу в продажу. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в этом сомневается. Он ссылается на источники из цепочки поставок: Apple сможет произвести только около 7-8 миллионов единиц iPhone Ultra в этом году. В третьем квартале 2026 года, в период, когда ожидается официальная презентация, количество устройств, как сообщается, составит всего от 500 000 до одного миллиона.

Для сравнения: за этот период будет произведено от 20 до 22 миллионов новых iPhone 18 Pro и Pro Max. Их должно хватить первым покупателям.

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Однако ситуация с iPhone Ultra напоминает ситуацию с iPhone X. В 2017 году, когда был представлен смартфон, на старте продаж не хватало устройств. Он был представлен 12 сентября, но предварительные заказы открылись только 27 октября. Релиз состоялся 3 ноября. Тогда Apple рекомендовала всем покупателям, не оформившим предварительный заказ, как можно раньше прийти в магазины Apple, чтобы получить iPhone X.

Что касается iPhone Ultra, Куо считает, что после его презентации в сентябре первые покупатели могут получить свои устройства через четыре-шесть недель или даже позже. Вплоть до декабря приобрести iPhone Ultra в магазинах Apple может быть сложно. Несмотря на высокую ожидаемую цену в $2000-2500, Куо считает, что перекупщики смогут продавать iPhone Ultra с наценкой от 50 до 100 процентов.

Однако, по словам Куо, ажиотаж относительно быстро спадет из-за высокой базовой цены. Он считает, что ситуация с поставками нормализуется в первом квартале 2027 года.

#apple #iphone #iphone fold #складной iphone
Источник: x.com
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