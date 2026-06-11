Первоначальные испытания орбитальных вычислительных систем на основе ИИ будут использовать демонстрационные системы для проверки концепции.

Идея перемещения центров обработки данных в космос далеко не нова. Такие компании, как Google, и руководители технологических компаний (Джефф Безос и Илон Маск) уже рассматривали идею размещения центров обработки данных с искусственным интеллектом на околоземной орбите. Согласно сообщению Reuters, в компании SpaceX Маска эти планы, похоже, становятся более конкретными.

Изображение: нейросеть qwen

Согласно сообщениям, SpaceX планирует запустить центры обработки данных на околоземную орбиту в ближайшие годы. Аэрокосмическая компания раскрыла дополнительные подробности в своих документах для предстоящего IPO. Эти документы призваны убедить инвесторов купить акции SpaceX. В них говорится, что компания намерена значительно продвинуться в реализации своих планов «уже к 2028 году».

По словам инсайдеров, SpaceX планирует провести первые демонстрации технологии уже в 2027 году. Пока неясно, включает ли 2028 год дальнейшие, потенциально более масштабные демонстрационные миссии, или же первые спутники-центры обработки данных уже будут доступны для использования клиентами.

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Кроме того, SpaceX утверждает в документах, что является «единственной компанией, имеющей коммерчески жизнеспособный способ» размещения центров обработки данных в космосе с обеспечением масштабируемости. Чтобы выполнить это обещание масштабируемости, SpaceX, как сообщается, уже подала заявку в соответствующие органы на запуск до одного миллиона спутников-центров обработки данных в космос.

Учитывая неопределенные сроки — 2028 год, SpaceX может готовиться к потенциальным проблемам. Например, запуск Starship V3 был приостановлен после частично неудачного испытания. Если эти проблемы сохранятся в течение длительного периода, запуск центров обработки данных в космос также будет отложен. То же самое относится и к случаям проблем с производством спутников.