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kosmos_news
Независимые эксперты подтвердили несостоятельность проекта твердотельной батареи Donut Lab
Вместо обещанной твердотельной батареи с рекордной плотностью энергии финский стартап якобы использует обычные литий-ионные элементы, говорится в расследовании ютуб-блогера Ziroth.
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Финский стартап Donut Lab в начале года обещал, что твердотельные батареи компании будут поставлены в первом квартале. Предполагалось, что они будут обладать плотностью энергии в 400 ватт-часов на килограмм, сроком службы в 100 000 циклов и временем быстрой зарядки в 5 минут.
Фото: Donut Lab

По мере роста критики, в том числе со стороны крупного китайского производителя батарей, назвавшего проект мошенничеством, Donut Lab представила результаты испытаний финского исследовательского института VTT. Теперь ютубер и исследователь батарей Ziroth подробно изучил предполагаемую стартапом так называемую чудо-батарею:

Результаты его исследования, в котором участвовали 20 независимых экспертов по батареям, оказались предсказуемыми. Всё указывает на то, что обещанной твердотельной батареи не существует. Элемент батареи, протестированный VTT, является обычным литий-ионным элементом, а не предполагаемой твердотельной натрий-ионной батареей. Эксперты утверждают, что в данных VTT есть явные доказательства этого.

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Два показателя особенно интересны. Первый касается кривых напряжения. Они соответствуют литий-ионным элементам с высоким содержанием никеля (NCM). Тестируемый элемент имеет приблизительно 3,7–3,8 вольт при 50% заряда, как и литий-ионные элементы. Натрий-ионный элемент не будет значительно превышать 3,5 вольт при 50% заряда.

Второй момент касается расширения. При зарядке батареи ионы мигрируют в материал анода, вызывая предсказуемое расширение. Графитовый анод демонстрирует типичное поведение при заряде от 50 до 70 процентов, обусловленное перестройкой ионов внутри слоистой структуры графита. Именно это можно увидеть в данных VTT.

Однако ионы натрия физически слишком велики, чтобы поместиться в графитовые слои. Поэтому в натрий-ионной батарее нельзя использовать графитовый анод, что, по словам ютубера, означает, что здесь тестировалась литий-ионная ячейка.

На основе данных блогер также рассчитал плотность энергии. Она составляет 298 Вт·ч/кг, что соответствует хорошей литий-ионной ячейке. Однако это далеко от обещанных 400 Вт·ч/кг.

Ютуб-блогер попытался отследить происхождение этого литий-ионного элемента, который рекламировался как твердотельная батарея. В ходе расследования он наткнулся на немецкую компанию CT Coatings, которая владеет довольно обширным портфелем патентов, не связанных с аккумуляторными технологиями.

#технологии #электромобили #твердотельные батареи #donut lab
Источник: youtube.com
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