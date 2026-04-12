Создатели Fortnite работают над преемником игры с персонажами Disney. Шутер, возможно, выйдет уже в ноябре.

Согласно последним сообщениям Bloomberg, Epic Games планирует выпустить первую игру в рамках нового партнерства с Disney в ноябре — шутер с персонажами транснациональной медиакорпорации. Релиз запланирован на ноябрь. Предполагается, что это будет первый крупный, «реальный» результат альянса двух компаний.

Изображение: нейросеть freepikВ 2024 году Disney инвестировала в Epic Games около 1,5 миллиарда долларов. Компания планировала создать «новую вселенную игр и развлечений» на основе технологий Epic, с Fortnite в качестве центрального базы.

Согласно более ранним сообщениям, сотрудничество было направлено на увеличение числа подписчиков Disney+, поэтому компания рассматривала Epic как канал для привлечения клиентов. Теперь Disney хочет выпускать полноценные игры, которые будут существовать параллельно с Fortnite — и одновременно служить его продолжением.

Новый проект, о котором пишет Bloomberg, — это Extraction-шутер (шутер с эвакуацией, Extraction Shooter/Survival) — жанр, который в последние годы стал одной из самых популярных формул игр как сервиса. Команда игроков проникает на опасную территорию, собирает ценный лут и эвакуируется. Цель состоит не в том, чтобы «зачистить местность», а в том, чтобы добраться до точки эвакуации живым.

По данным источников Bloomberg, совместный проект Epic Games и Disney предположительно будет тесно связан с Arc Raiders — шутером с элементами эвакуации, который в прошлом году разошелся тиражом почти в 15 миллионов копий и стал одним из самых успешных проектов в жанре.

Вместо безымянных солдат или наемников игроки возьмут на себя роли персонажей из Disney. А среди них не только Микки Маус и Дональд Дак, но и герои Marvel, Pixar и все другие персонажи из приобретенных за последние десятилетия компанией Disney франшиз.

Fortnite по-прежнему остаётся флагманом Epic, но это уже не лидер в игровой индустрии, как было несколько лет назад. В 2023 и 2024 годах компания начала сообщать о «снижении вовлеченности» и замедлении роста в отрасли. Недавно стало известно, что Epic уволит более 1000 сотрудников, а генеральный директор Тим Суини сослался на более слабые показатели Fortnite.

Шутер от Disney выглядит как попытка создать вторую составляющую бизнеса: игру, которая не является «просто еще одним режимом Fortnite», а представляет собой отдельный релиз, но при этом использует ту же инфраструктуру, технологии и — что наиболее важно — ту же базу игроков.

У Disney долгая история попыток войти в индустрию видеоигр — с разной степенью успеха. От собственных студий, лицензирования интеллектуальной собственности до таких проектов, как Disney Infinity, которые должны были стать «долгосрочной платформой», но в итоге оказались заброшенными.