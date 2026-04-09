Национальный мессенджер Max призван полностью заменить в России зарубежные аналоги, в том числе пока еще самый популярный сервис Telegram. В начале марта Max стал доступен уже в 40 странах, что говорит об огромной популярности российского мессенджера. В интервью RT вице-президент VK и гендиректор Max Фарит Хуснояров рассказал, почему разработчики импортозамещенного решения выбрали именно это названия для своего продукта.
Также максимальные возможности мессенджера подразумевают объединение на одной платформе ряд других сервисов, которые обеспечивают коммуникацию не только с друзьями и близкими, но и с государственными структурами и бизнес-партнерами.
Во время выбора названия создатели приложения перебрали много вариантов. В итоге выбор был сделан в пользу слова, которое наиболее точно отражает концепцию данного решения. Хуснояров пояснил, что англоязычного наименования «Max» ничем не отличается от русифицированного «Макс»: допустимо использовать оба названия как в официальной документации, так и в обычном общении.
Как упоминалось, Max доступен в десятках стран мира, и необходимо международное название для приложения. По словам гендиректора мессенджера, за рубежом сервисом уже пользуются более 6 млн человек. Существует версия на английском языке, в настоящее время разрабатываются версии на других языках.
Что касается логотипа (стилизованное графическое облачко), то оно, по словам Фарита Хусноярова, символизирует дружеское общение и простой способ коммуникации. Такие визуальные формы в логотипах используют многие аналоги.