kosmos_news
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Разработчики рассматривали разные варианты, но остановились на самом понятном пользователям.

Национальный мессенджер Max призван полностью заменить в России зарубежные аналоги, в том числе пока еще самый популярный сервис Telegram. В начале марта Max стал доступен уже в 40 странах, что говорит об огромной популярности российского мессенджера. В интервью RT вице-президент VK и гендиректор Max Фарит Хуснояров рассказал, почему разработчики импортозамещенного решения выбрали именно это названия для своего продукта.

Изображение: нейросеть freepik
Выбор в пользу англоязычного наименования «Max» для отечественного мессенджера был не случайным. Это привычное и распространенное сокращение слова «максимум». Оно ассоциируется с ключевой концепцией сервиса: предоставить как можно больше возможностей пользователям для связи и общения в любом месте и в любое время.

Также максимальные возможности мессенджера подразумевают объединение на одной платформе ряд других сервисов, которые обеспечивают коммуникацию не только с друзьями и близкими, но и с государственными структурами и бизнес-партнерами.

Во время выбора названия создатели приложения перебрали много вариантов. В итоге выбор был сделан в пользу слова, которое наиболее точно отражает концепцию данного решения. Хуснояров пояснил, что англоязычного наименования «Max» ничем не отличается от русифицированного «Макс»: допустимо использовать оба названия как в официальной документации, так и в обычном общении.

Как упоминалось, Max доступен в десятках стран мира, и необходимо международное название для приложения. По словам гендиректора мессенджера, за рубежом сервисом уже пользуются более 6 млн человек. Существует версия на английском языке, в настоящее время разрабатываются версии на других языках.

Что касается логотипа (стилизованное графическое облачко), то оно, по словам Фарита Хусноярова, символизирует дружеское общение и простой способ коммуникации. Такие визуальные формы в логотипах используют многие аналоги.

#россия #импортозамещение #мессенджер #max
Источник: russian.rt.com
