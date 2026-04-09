С 8 апреля жители Загреба могут передвигаться по городу на роботакси, которые бронируются через приложение

Сервис роботакси Verne запустился в Загребе 8 апреля. Это первый подобный сервис в Европе. В хорватской столице жители теперь могут забронировать и оплатить роботакси с автономной системой управления от Pony.ai через приложение Verne. Интеграция с Uber запланирована на более поздний срок. Несмотря на автономное управление, на начальном этапе в автомобилях будут присутствовать водители-люди.

Pony.ai – китайская компания, которая уже эксплуатирует парк из тысяч роботакси в нескольких городах Китая. Начиная с 2022 года, она также тестировала свои роботакси в США, где разрешение компании было отозвано. Pony.ai ненадлежащим образом отслеживала данные о вождении своих водителей-операторов. Однако в Загребе Verne, Pony.ai и Uber теперь добиваются скорейшего получения разрешения на работу в беспилотном режиме.

Хорватская компания Verne разрабатывает собственные такси и с 2019 года работает над внедрением услуг роботакси в Европе, где условия вождения для автономных систем считаются более сложными, чем в США. Разработанный Verne автомобиль специально для беспилотного управления призван как можно скорее заменить существующие транспортные средства.

Verne также планирует предлагать эту услугу в 11 городах ЕС, Великобритании и на Ближнем Востоке. Однако в Европе компания сталкивается с конкуренцией: в то время как Waymo намерена запустить сервис роботакси в Лондоне в этом году, испытания 4-го уровня будут проведены в таких городах, как Мюнхен и Лёвен, в 2026 году. Это означает, что в определенных районах транспортным средствам, используемым для заказа поездок, будет разрешено полностью автономное движение.