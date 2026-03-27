Астрофизик из Гарварда допустил, что избыток этого изотопа может быть признаком технологической природы объекта

Ави Лёб (Abraham "Avi" Loeb), астрофизик из Гарварда и сторонник идеи о том, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом, в своем блоге подробно рассмотрел дейтерий и его «аномально высокое содержание» в этой межзвездной комете.

Водород — самый распространенный элемент во Вселенной, состоящий из электрона и протона. Дейтерий содержит в своем ядре нейтрон, помимо протона. В первые двадцать минут после Большого взрыва первоначальное число атомов дейтерия составляло один атом на каждые 40 000 атомов водорода.

Это соотношение аналогично значению, наблюдаемому на Солнце или Юпитере. На Земле морская вода содержит один атом дейтерия на каждые 6500 атомов водорода. Дейтерий можно дешево извлекать из морской воды, что делает его распространенным термоядерным топливом, способным удовлетворить потребности человечества в топливе на протяжении миллионов лет.

Дейтерий является основным источником топлива для ядерного синтеза благодаря высокой энергетической эффективности и относительной легкости реакции. Спектроскопические данные, полученные с помощью телескопа «Уэбб», показывают необычно высокое содержание дейтерия в комете 3I/ATLAS. На каждые 100 атомов водорода в воде (H 2 O) приходится один атом дейтерия, а на каждые 30 атомов водорода в органической молекуле метана (CH 4 ) вокруг 3I/ATLAS приходится один атом дейтерия.

Исследование показало, что это соотношение превышает типичные значения, наблюдаемые в Солнечной системе, близлежащих межзвездных облаках и протопланетных дисках. Ави Лёб не исключил, что это может быть признаком технологической природы объекта.

«Поскольку дейтерий является термоядерным топливом, может ли его избыток в комете 3I/ATLAS быть признаком технологического следа?», — задаётся вопросом Ави Лёб.

Многие характеристики, включая необычную траекторию и неожиданно богатый углекислым газом состав, указывают на то, что 3I/ATLAS — древний объект. Исследователи предполагают, что комета могла образоваться в холодных недрах инопланетного протопланетного диска 10 миллиардов лет назад, возможно, в так называемом толстом диске Млечного пути, что делает её прямым свидетелем молодости нашей галактики.