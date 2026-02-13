Приобретателей новинки будут ждать не только мощная батарея, но и улучшенный дисплей, сети 5G, а также встроенные функции искусственного интеллекта.

Samsung Electronics объявила о выпуске Galaxy A07 5G. Это самый бюджетный телефон Samsung и преемник популярного Galaxy A06 5G. Новая модель имеет лучший экран и более емкий аккумулятор, который превосходит батарею даже грядущей серии Galaxy S26.

Изображение: нейросеть freepik

Известно, что в этом месяце ожидается релиз флагмана этого года – Galaxy S26 Ultra. Предполагается, что устройство сохранит многие характеристики прошлогоднего S25 Ultra и получит ряд улучшений, однако емкость аккумулятора останется прежней – 5000 мАч.

Samsung сообщает, Galaxy A07 5G появится на «избранных рынках» с 30 января. У него будет «длительное время автономной работы». Компания также подчеркивает наличие функций на основе искусственного интеллекта, таких как Google Gemini и Circle Search. Наиболее интересные характеристики:

аккумулятор 6000 мАч – на 120% больше по сравнению с Galaxy A06 5G;

6,7-дюймовый ЖК-дисплей с увеличенной частотой обновления 120 Гц (ранее 90 Гц);

процессор MediaTek Dimensity 6300;

основная камера 50 МП в паре с датчиком глубины 2 МП;

фронтальная камера 8 МП;

водо- и пылезащита по стандарту IP54;

6 лет поддержки системы Android и безопасности.

Отмечается большая емкость аккумулятора — 6000 мАч — действительно впечатляющее значение, особенно для смартфонов, произведенных не в Китае. В китайских устройствах все чаще встречаются аккумуляторы емкостью 7000 мАч и выше. Однако это связано с использованием углеродно-кремниевых батарей с более высокой плотностью энергии.

Samsung, с другой стороны, по-прежнему использует классические литий-ионные батареи. Неслучайно только батареи емкостью 5000 мАч доступны в топовых моделях, таких как готовящийся к выходу Galaxy S26 Ultra. Тот факт, что производитель установил такую большую батарею в самую простую модель Samsung Galaxy A17 5G, является хорошей новостью для тех, кто в первую очередь покупает бюджетные устройства.