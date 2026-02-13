Многие профессионалы из ИТ-сферы могут лишиться работы из-за искусственного интеллекта, однако IBM делает ставку на молодых специалистов.

Многие эксперты считают, что из-за развития ИИ большое количество рабочих мест будет потеряно. По мнению аналитиков, наибольшему риску подвержены рабочие места начального уровня. Исследование, проведенное в 2025 году Массачусетским технологическим институтом (MIT), показало, что 11,7% рабочих мест уже могут быть автоматизированы с помощью ИИ.

Изображение: нейросеть freepik

Искусственный интеллект все чаще автоматизирует «задачи, традиционно выполняемые сотрудниками начального уровня»: исследования, подготовка данных, базовое программирование, разработка стандартов или рутинная административная и бухгалтерская работа. Это коренным образом меняет «структуру персонала».

Может быть интересно

IBM, по-видимому, придерживается другого подхода. Согласно отчету Bloomberg, американская компания планирует утроить количество новых сотрудников начального уровня в США в 2026 году. Никл Ламоро, директор по управлению персоналом IBM, объявила об этой инициативе на саммите Charter «Leading with AI Summit».

«Да, речь идет обо всех должностях, которые может взять на себя ИИ», — сказала она.

Эти должности будут отличаться от нынешних должностей начального уровня в IBM, пояснила Ламоро. Согласно сообщениям, должностные инструкции были пересмотрены, чтобы меньше фокусироваться на областях, которые можно автоматизировать с помощью ИИ (например, программирование), и больше на областях, требующих взаимодействия с клиентами.

Портал TechCrunch утверждает, что эта стратегия имеет смысл. Даже если такой компании, как IBM, больше не нужно столько специалистов начального уровня, как раньше, развитие менее опытных сотрудников помогает им приобрести необходимые навыки для потенциального продвижения на более высокие должности в компании в будущем. Однако IBM не раскрыла, сколько конкретно сотрудников будет нанято в рамках этой инициативы.