Компания Bytedance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует совершить крупный выход на рынок искусственного интеллекта. Ожидается, что в этом году с конвейера сойдут сотни тысяч собственных чипов.

Все больше и больше социальных сетей предлагают своим пользователям функции искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения как работы в приложении, так и создания контента. В прошлом году, например, TikTok представил инструмент на основе ИИ, который может автоматически создавать короткие клипы из более длинных видеороликов. Соответственно, неудивительно, что материнская компания TikTok, ByteDance, сейчас активизирует свои усилия в секторе ИИ.

Изображение: нейросеть freepikКак сообщает Reuters, компания уже ведет переговоры о разработке собственных чипов ИИ. По данным внутренних источников, производством займется технологический гигант Samsung. Ожидается, что ByteDance получит первые прототипы от Samsung в марте 2026 года, до начала полномасштабного производства. Если с прототипами не будет проблем, Samsung планирует произвести около 100 000 чипов ИИ в течение года.

Как также сообщили внутренние источники, ByteDance планирует постепенно увеличить производство до 350 000 единиц. Помимо доступа к чипам для искусственного интеллекта, Samsung также, как ожидается, будет поставлять микросхемы оперативной памяти, цены на которые неуклонно росли в последние месяцы. Samsung отказалась комментировать эти планы.

Может быть интересно

Переход на собственный чип для ИИ был бы важен для Bytedance. Крупные китайские конкуренты, такие как Alibaba и Baidu, уже имеют собственное оборудование и могут предоставлять его клиентам. Использование собственных чипов для ИИ, вероятно, было бы гораздо привлекательнее для Bytedance в нынешней ситуации. Из-за экспортных ограничений крупные производители чипов для ИИ, такие как Nvidia, долгое время не могли продавать чипы в Китае. Только в конце января 2026 года компании снова разрешили импортировать свои первые чипы H200 для ИИ в Китай.

По словам инсайдеров, ByteDance не намерена полностью полагаться на собственные чипы. В этом году компания планирует потратить около 22 миллионов долларов на развитие сектора искусственного интеллекта. Более половины этого бюджета зарезервировано для чипов Nvidia H200. На общем собрании сотрудников менеджер ByteDance Чжао Ци, как сообщается, заявил, что ИИ трансформирует все сферы деятельности компании. Ожидается, что от этого выиграет и TikTok.