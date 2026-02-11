Сайт Конференция
kosmos_news
Стартап из Германии ERC System работает над автономным электрическим летательным аппаратом
Это третий немецкий стартап, решивший выйти на рынок электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL).

Немецкая компания ERC System планирует запустить серийное производство летательного аппарата вертикального взлета и посадки к 2031 году. Гибридный летательный аппарат разрабатывается компанией ERC System, основанной в 2020 году в Оттобрунне, недалеко от Мюнхена. Он может использоваться в качестве летающего санитарного самолета. Партнером в этом проекте выступает воздушная спасательная служба DRF.
Изображение: нейросеть freepikЭлектрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки в авиационной терминологии называются eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft). За последние два года два разработчика eVTOL, Lilium и Volocopter, объявили о банкротстве из-за отсутствия инвесторов. Lilium прекратила свою деятельность, а Volocopter в итоге была приобретена китайской компанией.

Руководители ERC System считают, что у электрических самолетов есть будущее.

«Благодаря электрификации мы можем летать с совершенно другими эксплуатационными расходами, чем обычные самолеты», — сказал Макс Олигшлегер, соучредитель и коммерческий директор компании.

По его словам, «это значительный рынок, особенно для самолетов, перевозящих пять или шесть человек». По мнению авиационных инженеров, электрическая силовая установка на данном этапе разработки не подходит для более крупных самолетов.

Службы воздушной спасательной службы рассматривают возможность использования этой услуги в основном для транспортировки пациентов между больницами, а не для оказания экстренной медицинской помощи.

Прототип, получивший название Romeo, представляет собой беспилотный летательный аппарат с дистанционным управлением. Готовый летательный аппарат будет управляться пилотами. Планируется, что в будущем дальность полета готового самолета достигнет 800 километров, поэтому в нем используется гибридная силовая установка.

#технологии #авиация #самолеты #летательный аппарат
Источник: evtolinsights.com
