Отныне астронавтам NASA официально разрешено брать в космос свои смартфоны. Об этом объявил администратор NASA Джаред Айзекман. По его словам, «астронавты скоро будут летать с новейшими смартфонами, начиная с миссии Crew-12 и Artemis II». Изображение: нейросеть qwen.ai

«Мы даем нашим экипажам возможность запечатлеть особые моменты для своих семей и поделиться вдохновляющими фотографиями и видео со всем миром», — сообщил Айзекман.

До сих пор смартфоны не разрешались на миссиях NASA. На это было много причин: батареи могут перегреваться в условиях невесомости. Или могут возникать помехи, нарушающие радиосвязь.

Доставка оборудования на МКС обычно требует многолетних процедур согласования. Это отнюдь не тривиальные задачи: экспертам необходимо проверить, как чипы реагируют на повышенное излучение, и протестировать, как такие условия, как невесомость, влияют на батареи и другие компоненты.

NASA ускорило эти процессы утверждения для официального разрешения на использование смартфонов, говорит Айзекман.

«Эта оперативная срочность принесет пользу NASA в проведении научных исследований высочайшей ценности на орбите и на лунной поверхности. Это небольшой шаг в правильном направлении», — написал он.

Таким образом, скорее всего, люди увидят сделанные на Луне фотографии со смартфонов. Однако это не будет первым случаем использования смартфонов в космосе: например, в 2011 году два iPhone 4 отправились в космос во время последней миссии корабля «Спейс Шаттл». С тех пор экипажам NASA приходилось обходиться без них. Ранее они использовали специальные планшеты с доступом в интернет для общения со своими семьями и друзьями. Однако в случае частных миссий ситуация была иной — членам экипажа разрешалось брать с собой смартфоны.